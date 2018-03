PARTAGER Pdt de l’Ordre des médecins : Il est impératif de redorer le blason de la médecine de famille

Le président du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), Houcine Maaouni, a relevé, samedi à Rabat, l’impératif de redorer la médecine de famille au service de la population et d’en faire une spécialité.

S’exprimant lors du 2ème Congrès national de médecine générale organisé par la Fédération des omnipraticiens de la région Rabat-Salé-Kénitra (FORSK), placé sous le thème « Le médecin généraliste pour la rationalisation des soins », Dr. Maaouni a souligné la nécessité pour les populations de se doter de cartes vitales qui leur permettraient d’accéder facilement aux soins essentiels, notant que le CNOM place les médecins généralistes parmi ses priorités et œuvre à promouvoir la formation continue et à faire de la médecine de famille une spécialité.

Tout en évoquant le respect de la déontologie et de l’éthique qui constituent des guides de bonnes pratiques lesquelles s’imposent aux professionnels dans leur exercice quotidien, le président du Conseil a estimé que « le devoir de science et d’humanité doit gouverner la médecine ».

Il s’est, en outre, félicité de la réussite de cette 2ème édition du Congrès, qui témoigne de l’engagement de l’ensemble des acteurs du secteur en faveur du développement du domaine de la santé et qui permet aux médecins de se former à travers les 19 ateliers pratiques proposés.

De son côté, le président de la FORSK, Ezzedine Gmira, a mis en avant la place qu’occupe le médecin généraliste, en tant que noyau essentiel en matière de prodigation des soins et des services de santé, appelant à la nécessité de promouvoir cette profession pour qu’elle puisse être en harmonie avec le progrès scientifique et technologique et accompagner les nouveautés dans le domaine de la recherche scientifique.

Il a, également, affirmé que cette manifestation, qui constitue une plateforme de réflexion regroupant plus de 850 médecins généralistes issus des différentes régions du Royaume, se veut l’occasion de leur offrir une formation continue et de développer leurs compétences pour qu’ils puissent prodiguer les meilleurs soins au citoyen marocain.

Ce congrès, auquel prennent part des panélistes nationaux et internationaux pour partager leurs expériences et expertises en la matière, traite de questions d’actualité de différentes disciplines et spécialités, notamment en rhumatologie, en psychiatrie, en endocrinologie et en cardiologie.

Au programme de ce congrès de trois jours (9-11 mars) figurent plusieurs thématiques, telles que la dyspnée en médecine générale, la pathologie thyroïdienne, les sulfamides dans la prescription médicale, les rhumatismes abarticulaires, l’obésité et les maladies chroniques, et les microbiotes et autres pathologies.

Créée le 17 mars 2016, la FORSK est une fédération régionale de médecins généralistes issus de la région de Rabat-Salé-Kenitra qui se veut un espace de réflexion et d’échanges entre les médecins généralistes privés et publics pour une meilleure communication entre les deux secteurs dans l’intérêt du citoyen.

LNT avec MAP