Au Maroc depuis près de 25 ans, la maison Paul s’offre sa propre application Mobile avec ce slogan : « Faites-vous livrer tout PAUL directement de chez PAUL ! » C’est ainsi la première enseigne de boulangerie, viennoiserie, pâtisserie & restauration à lancer son application mobile 100% marocaine, dotée de la dernière technologie qui vient souligner la démarche avant-gardiste de PAUL Maroc.

Cette nouvelle application fait partie intégrante du plan de transformation digitale de PAUL, qui vise à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs qui ont connu une mutation particulière depuis l’apparition de la COVID-19. C’est d’ailleurs durant la période de la pandémie que PAUL Maroc s’est lancé sur les plateformes e-commerce, dit-on auprès de Paul Maroc, expliquant dans le même sens que selon les récentes données du Centre Monétique Interbancaire, l’activité domestique des cartes marocaines a connu une progression significative en 2022. Les paiements en ligne ont augmenté de +27,8% en nombre d’opérations et de +21,3% en montant global. Cette tendance montre que les consommateurs marocains apprécient de plus en plus d’effectuer des transactions en ligne : « Dans ce contexte, l’application mobile de PAUL Maroc offre une solution pratique et sûre pour les clients qui souhaitent commander leurs produits de boulangerie, pâtisserie, restauration à tout moment, et se faire livrer dans toutes les villes où l’enseigne est installée, avant de s’étendre à d’autres villes du Royaume ».

Concrètement, la nouvelle application mobile de PAUL Maroc a été conçue pour permettre aux consommateurs de faire leurs achats de produits de boulangerie, pâtisserie et restauration made in PAUL, depuis leur domicile ou leur bureau. Ils peuvent parcourir l’ensemble de la gamme de produits de PAUL Maroc, passer leurs commandes et choisir leurs lieux de livraisons.

En plus de son côté pratique, la plateforme se veut inspirée de l’environnement marocain dans lequel la marque opère. De la conception à la sélection des produits disponibles à l’achat, chaque aspect de l’application est adapté aux préférences et aux goûts uniques des consommateurs marocains, assure-t-on auprès de l’enseigne, ajoutant que cette attention aux détails garantit aux utilisateurs une expérience d’achat exceptionnelle.

Cette nouvelle application est soutenue par l’ensemble des 30 magasins PAUL Maroc, portés par une équipe de 1500 collaborateurs. La nouvelle application PAUL est disponible en téléchargement sur l’App Store et Google Play : « Chez PAUL Maroc, nous nous engageons à répondre aux besoins évolutifs de nos clients, qui ont connu un bond considérable en termes d’habitudes d’achat depuis 3 ans, devenant plus enclins à effectuer des achats sur smartphone…Notre nouvelle application mobile fait partie intégrante de notre plan de transformation digitale et de notre engagement à toujours faire mieux en termes de service. Nous sommes ravis d’offrir à nos clients un moyen sûr et pratique de faire leurs achats en ligne pour nos produits et de les livrer selon les standards de qualité de PAUL Maroc », explique-t-on chez Paul Maroc.

H.Z

