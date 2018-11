PARTAGER Les patrons marocains et portugais resserrent leurs liens

La Confédération des entreprises du Portugal (CIP) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) sont engagées à promouvoir les relations économiques bilatérales et à renforcer les liens entre les secteurs privés des deux pays, a affirmé, jeudi à Lisbonne, le Vice-Président de la CIP, Armindo Monteiro.

Le renforcement des relations bilatérales vise surtout à raffermir les rapports entre les instances sectorielles des deux pays, a-t-il indiqué, à l’ouverture d’un forum économique Portugal-Maroc, se félicitant des liens solides et étroits liant les deux pays dans divers secteurs de l’économie.

Il a également souligné l’importance de ce forum pour les différentes entreprises participantes, incluant des secteurs stratégiques, tels que les technologies de l’information et de la communication, l’énergie, l’industrie automobile et le textile.

Le Vice-Président a également rappelé que sur le plan commercial, le Maroc est aujourd’hui la 12ème destination des exportations de marchandises portugaises et le Portugal le 8ème fournisseur de marchandises du Maroc.

Le commerce est facilité par des accords bilatéraux au niveau européen et par l’établissement de partenariats d’investissement, a-t-il assuré, notant que l’accord conclu entre l’Union Européenne (UE) et le Royaume du Maroc permet, depuis son entrée en vigueur en 2000, la création d’une zone de libre-échange entre les deux régions économiques.

Il a estimé que la tenue de forums économiques réguliers constituera une plateforme de dialogue nécessaire pour transmettre aux gouvernements des deux pays les propositions visant à accroître les avantages et éliminer les obstacles.

« C’est donc avec une grande détermination et un sens du devoir que nous continuerons à promouvoir les relations entre nos entrepreneurs, avec la certitude que nous pourrons atteindre notre objectif: la croissance économique mutuelle des économies du Portugal et du Royaume du Maroc », a-t-il insisté.

M. Monteiro a, par ailleurs, annoncé qu’à la suite d’une réunion tenue mercredi entre la CGEM et la CIP, les deux parties ont convenu de créer un Groupe de Travail sur le Développement des Relations Économiques entre le Portugal et le Maroc. « Nous allons maintenant nous engager à l’élaboration d’un plan de travail pour 2019 qui reflète les priorités des entreprises et permet un suivi attentif de l’activité des différents secteurs », a-t-il conclu.

LNT avec Map