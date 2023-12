Un nouveau multiplexe cinématographique dernière génération a été inauguré, mardi à Casablanca, offrant au public de la capitale économique une expérience cinématographique exceptionnelle.

Ce multiplexe, inauguré en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, est doté de 8 salles équipées des dernières avancées technologiques.

Le Cinéma Pathé Californie, propose une salle VIP, une salle 4DX immersive ainsi qu’une salle IMAX Laser, combinant un total de 1.200 fauteuils et un rooftop pour garantir un confort et des sensations uniques.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Bensaid a soutenu que l’année 2023 était une année importante pour le cinéma et les œuvres cinématographiques au Maroc, soulignant que le ministère s’active pour poursuivre et renforcer cette relance en encourageant l’investissement dans les salles de cinéma et les œuvres cinématographiques au Royaume.

Le ministre, a dans ce sens, déclaré que « Pathé est un partenaire important pour nous en tant que société internationale présente dans plusieurs pays », affirmant que l’industrie culturelle est liée aux salles de cinéma et que l’ouverture de ce complexe cinématographique contribuera à renforcer la commercialisation des productions cinématographiques marocaines.

Il a indiqué qu’il est prévu de renforcer l’offre en ce qui concerne les salles de cinéma dans d’autres villes, grâce à des investissements de plusieurs partenaires, afin de rapprocher le cinéma et d’assurer l’accessibilité du cinéma à tous les citoyens, précisant que le ministère a pour objectif de convaincre ces entreprises d’investir dans les productions cinématographiques nationales pour renforcer l’industrie cinématographique du pays.

« C’est un cinéma extrêmement moderne, que l’on a voulu accueillant aux meilleurs standards de confort et technologiques », a pour sa part, fait savoir Aurélien Bosc, président de Pathé Cinéma, notant que Pathé va permettre aux habitants de Casablanca de redécouvrir pleinement le plaisir d’une séance entre amis et famille dans une salle de cinéma qui fait la différence.

C’est un cinéma avec une des meilleures qualités techniques au niveau du son et de l’image, a-t-il poursuivi, expliquant que le complexe offre aux spectateurs le choix entre une expérience pluri-sensoriel avec la salle 4DX ou l’expérience IMAX qui plonge le spectateur au cœur du film pour des émotions de cinémas inégalées.

Le Cinéma Pathé Californie propose une programmation variée qui inclut des films marocains, arabes, des blockbusters internationaux, des spectacles culturels, des films d’animation et d’auteurs.

