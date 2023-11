A l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de sa présence au Maroc, le Groupe « Passage Fitness » a annoncé qu’il entend élargir son cercle d’investissement en ouvrant de nouveaux clubs sportifs à Casablanca, notamment à Dar Bouazza et en centre-ville. A Rabat, le Groupe prévoit d’ouvrir en janvier prochain un club dans le quartier des Ambassades. Et à rappeler dans ce cadre que le Groupe a mis en place une piscine aux normes semi-olympiques dans son club situé à Marina Casablanca, et travaille en partenariat avec le club de natation du Wydad pour entraîner les enfants entre 4 et 10 ans, en plus des adhérents.

« La marque a pu assurer sa continuité pendant la période du Covid-19, avec le soutien d’un fonds d’investissement, car elle a préféré, malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire, investir afin d’apporter de nouveaux équipements des États-Unis d’Amérique, en plus de réhabiliter ses clubs », explique-t-on auprès du Groupe. Et d’ajouter que Passage Fitness a réussi à faire évoluer ses modes de fonctionnement, « car elle a fait de la crise sanitaire l’occasion de reformuler l’expérience des adhérents, en recourant à l’innovation, en les dotant d’un outil numérique, qui est une application mobile sur téléphone, ce qui permet d’éviter de se toucher à l’entrée et à la sortie des clubs, et permet également de réserver des séances d’entraînement, dans une capacité ne dépassant pas 50%, comme c’était la pratique à cette époque ».

A travers son plan d’investissement, Passage Fitness ambitionne de contribuer, à créer davantage d’emplois, dépassant le plafond de 150 emplois directs dans ses unités situées à Casablanca, Oujda et Tétouan. Les responsables du Groupe estiment que la plupart des projets de Passage Fitness s’appuie sur le choix des sites dont la majorité est située sur la bande côtière en vue aussi de mettre en valeur le caractère touristique des villes dans lesquelles sont implantées les espaces Passage Fitness.

Et de préciser que Groupe est déterminé à déployer tous ses efforts en finançant ses projets par ses propres actifs à un taux de 90% : « Le groupe crée des projets en permanence dans le but de rapprocher ses services du plus grand nombre possible d’amateurs de sport, et de confirmer qu’il s’agit d’une entreprise au service du sport nationale ».

Concernant le fonctionnement des clubs du Groupe, ces derniers confirment que Passage Fitness continue de travailler pour créer des parcours d’entrainement agréés pour les adhérents, afin d’assurer la qualité de la pratique sportive requise et le respect des normes qui doivent être suivies dans ce domaine.

