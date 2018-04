PARTAGER Passage de la task force, le compte-rendu de Moulay Hafid Elalami

Suite à la visite de la task force de la FIFA, le Président du Comité de Candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde 2026, Moulay Hafid Elalamy, a tenu un point de presse, vendredi 20 avril, où il a partagé avec les médias le compte rendu du comité.

Il est à rappeler que l’inspection de la FIFA s’est déroulée sur 3 jours, du 16 au 19 avril, et a compté la participation des 5 membres de la task force ainsi que 3 membres de l’administration de la fédération, et un auditeur chargé de la conformité.

« La visite a couvert 5 des 8 villes proposées dans le bitbook, à savoir Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca, où les membres ont pu constater le développement des infrastructures », a déclaré le Président du Comité de Candidature.

Ainsi, la visite de la task force a concerné des infrastructures existantes, à savoir plusieurs hôtels de luxe, les stades, les centres d’entrainement, le port de Tanger Med, l’OFEC, la corniche de Casablanca, la mosquée Hassan II et l’autoroute Marrakech-Agadir.

Pour ce qui est des infrastructures en cours de réalisation, elle a visité le projet hôtelier de Taghazout, le chantier du stade de Tétouan, un chantier sur la route de l’Ourika destiné à accueillir un futur centre des congrès, le terrain de Benslimane devant accueillir le grand stade de Casablanca et la gare LGV de Tanger. « Il était important de comprendre, qu’au-delà des capacités existantes, nous sommes en train de réaliser des projets importants », a expliqué M. Elalamy.

Plusieurs visites effectuées lors de ces journées d’étude n’étaient pas dans le programme initialement proposé par le comité de candidatures et approuvé par la FIFA. Il s’agit de la visite du projet de Taghazout, du chantier du stade de Tétouan et du stade de Tanger.

« Le programme a connu quelques déviations qui résultent des demandes spéciales de la FIFA formulées une fois sur place… La FIFA a le droit lors de ces visites d’ajouter un certain nombre de points qui font partie de la proposition marocaine », a expliqué M. Elalami.

Plusieurs point ont été soulevés lors des réunions avec cette task force, à savoir la soutenabilité des investissements pour le budget de l’Etat et des entreprises publiques, la capacité du secteur de la construction à mettre en oeuvre les projets exposés, les plans de reconversion des stades modulaires, le coût des travaux de construction et de rénovation des stades, le coût du démontage des stades modulaires et de leur remontage ailleurs, la fiabilité des projections pour la capacité hôtelière, leur qualité ainsi que la faisabilité des solutions d’hébergement alternatives.

D’autre part, les membres de la task force ont déclarés être contents de la qualité du dossier de candidature, et apprécier le concept de stades modulaires.

Les remarques de ces derniers ont concerné la capacité du Maroc à livrer les projets à temps et la qualité des stades, notamment pour les espaces d’hospitalité et d’accueil des VIP.

Les membres ont également noté la non conformité d’une partie des gradins des stades avec les critères de la Fifa. Selon eux, la piste d’athlétisme et les bannières LED masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public dans certains stades.

Un point essentiel qui pourrait causer l’élimination d’un stade si le nombre de sièges bruts après la soustraction des sièges gênés par ces deux critères est inférieur à 40 000.

« Nos experts sont actuellement en cours d’échange avec la Fifa afin de consolider une solution que nous proposons à ce sujet», a précisé M. El Alami.

Selon lui, les membres de task force se sont montrés ouverts à la discussion et enthousiastes lors des échanges avec la délégation marocaine. « Ils ont fait preuve d’une volonté certaine de soutenir les efforts des deux candidatures pour leur fournir plus d’informations et faire monter les deux dossiers en qualité pour le meilleur du football », a-t-il souligné.

M. Moulay Hafid Elalami a terminé ce point de presse en indiquant que les membres de la task force étaient satisfaits de leur visite au Maroc et des échanges qu’ils ont pu avoir ainsi que les compléments d’informations qu’ils ont pu recueillir. « Nous sommes, pour notre part, satisfaits d’avoir pu expliquer en détails certaines questions et de comprendre certaines attentes spécifiques de la FIFA », a-t-il conclu.

A. Loudni