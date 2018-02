PARTAGER Parution : Touria Hadraoui raconte son amour du chant

« En fredonnant une chanson, j’entendis une belle voix monter de moi ! ». Ainsi commence la naissance au chant, quête aux allures initiatiques que nous conte Touria Hadraoui, chanteuse de malhoun à la voix transcendante. D’évocation en évocation, la narratrice détaille les péripéties qui l’ont amenée à rencontrer sa voix et à enchanter le monde autour d’elle.

Avec tendresse et sobriété, l’auteure nous fait le récit de sa vocation qui est aussi celui de son combat contre les conformismes, les compromissions et la médiocrité d’un monde orthodoxe où elle a eu à imposer sa poésie et sa révolte.

Vingt ans après Enfance marocaine, récit dédié à sa petite enfance et à son adolescence, Touria Hadraoui reprend ici, avec justesse et émotion, le fil de son histoire pour nous proposer le roman de sa jeunesse : un âge artiste et frondeur — celui d’une génération qui a nourri des rêves fous sous le règne de Hassan II.

LNT avec CdP