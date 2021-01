L’essai que vous avez entre les mains est le fruit d’un vécu d’abord avant d’être une réflexion éclairée d’un docteur qui diagnostique une grave maladie et en décline à la fois les méfais, les ravages et l’espoir d’en guérir. Docteur Fati Hamzy nous fait ici l’économie de son expérience et nous propose des solutions. Une approche curative face au pire : un cancer. Tout au long des pages, nous sommes face à une praticienne qui veut épargner à ses patients un si long chemin de questionnements et de doute. Elle concentre en 100 pages toute une profonde expérience pour apporter des voies de guérison. Cela passe par la nature. D’où le titre si parlant de cet essai médical très actuel : «La naturopathie du cancer». Il n’est pas question ici d’une médecine alternative, pas plus qu’il ne s’agit d’une quelconque volonté de verser dans des thérapies New Age, mises au goût du jour, comme des effets de mode. Ce retour à la force curative de la nature s’opère par une discipline qui s’apparente à un sacerdoce. Notre nourriture nous façonne. Ce que nous mangeons décide de notre santé et de nos affections. Il suffit de faire le bon diagnostic et de le coupler à une hygiène de vie adéquate. Savoir quels aliments nous font de bien, quels fruits nous nourrissent et nous apportent le maximum de bienfaits pour faire face à la maladie, savoir également ce qu’il faut impérativement éviter pour maximiser nos chances de guérison. Cela implique une philosophie de vie, une approche naturelle de notre santé et notre bien-être, dans une vision globale qui fait de la nature le centre vibrant de toute thérapie. Docteur Fati Hamzy nous livre à la fois un regard, une vision et un mode de vie qui s’appuie sur des expériences profondes, à la fois avérées et adaptables aux autres. Car l’esprit qui préside à cet essai est d’aider les patients, de leur apporter le soutien qu’il faut et de les guider vers une des voies de guérison les plus sûres aujourd’hui. Une méthode préconisée par de nombreux chercheurs qui font tous de la naturopathie l’une des médecines les plus puissantes pour lutter contre de nombreuses formes de cancer.

