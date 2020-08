PARTAGER Parution : De quoi le Maroc a-t-il peur ?

« Maroc, de quoi avons-nous peur ? », recueille les réflexions de 54 auteurs, penseurs, analystes et artistes, dont notre directeur de publication Fahd Yata, sous la direction d’Abdelhak Najib et Noureddine Bousfiha. Préfacé par Faouzi Skalli, président du festival de Fès, les contributeurs nous exposent leurs réflexions sur la peur au sein d’une société contemporaine ayant connu «une formidable évolution» mais aussi «un énorme bouleversement». Jean-Marie Heydt, docteur en sciences de l’éducation, écrit en préambule que «cet ouvrage montre parfaitement qu’aujourd’hui le Marocain est perdu. Il rêve d’un Etat-providence, qui aurait les moyens d’assurer une couverture sociale à 100%, le plein-emploi, la vie pas chère et la gratuité totale des services publics ». Mais malgré ce constat, il évoque également le fait « qu’au Maroc, nous avons aussi de nombreuses raisons de nous réjouir ». « Finalement, nous devons nous accorder sur le principe qu’avoir peur, c’est reconnaître le danger. En parler, c’est le combattre. L’avenir se dessine ainsi et à cette occasion !», conclut-il.

LNT