PARTAGER Partout au Maroc, on se bouge contre le satané virus

L’évolution de la situation épidémiologique de la Covid19 au niveau de la région de Dakhla Oued-Eddahab a été au centre d’une réunion organisée, samedi au siège de la wilaya, avec la participation des professionnels du secteur de la santé, des opérateurs économiques, des organisations professionnelles et de la société civile.

Initiée par la wilaya de la région Dakhla Oued-Eddahab, cette rencontre a été l’occasion de mettre l’accent sur la pandémie, la rapidité de la transmission du virus ainsi que sur les moyens de prévention et de sensibilisation du grand public à l’importance des gestes barrières, dont le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation physique et l’usage du gel hydro-alcoolique, ainsi que la limitation des déplacements.

Présidée par le wali de la région de Dakhla Oued-Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, cette rencontre a été aussi l’occasion de rappeler l’importance de renforcer les efforts en matière de sensibilisation aux risques de la pandémie et de faire le suivi de la mise en œuvre de la batterie de mesures prises pour endiguer les répercussions économiques et sociales du nouveau coronavirus.

S’exprimant à cette occasion, M. Benomar a appelé à une grande vigilance d’autant plus que le virus est encore contagieux, faisant état de la contamination de 275 personnes jusqu’à aujourd’hui au niveau de la région, rappelant que la maîtrise de cette pandémie demeure tributaire de l’engagement de tous les intervenants à respecter les mesures préventives nécessaires.

Il a, de même, souligné la nécessité de renforcer la sensibilisation des citoyens au respect des mesures préventives et sanitaires dans les espaces publics, appelant tous les acteurs à « s’engager sérieusement et de manière responsable », en vue de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

Dans cette lignée, le wali a exhorté les habitants de la ville à adhérer à cette mobilisation pour faire face à cette crise sanitaire, tout en mettant en garde contre le relâchement et le non-respect des mesures de prévention mises en place par les autorités locales et sanitaires pour contenir la pandémie.

En outre, il a noté que le discours royal prononcé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, appelle au sens de civisme et de responsabilité de tout un chacun et à un strict respect des consignes sanitaires, afin d’éviter le retour au confinement et par conséquent éviter ses répercussions socio-économiques.

Le discours a exprimé, de manière claire, que si la hausse des contaminations et des décès persiste, les autorités pourraient être dans l’obligation de réinstaurer le confinement et de durcir davantage les mesures de santé, dont la facture économique et sociale serait difficilement supportable par le pays, a-t-il expliqué.

Cette réunion a été marquée notamment par la présence du président du Conseil de la région, El Khattat Yanja, les présidents des chambres professionnelles, les chefs des services extérieurs, les acteurs économiques et sociaux et les représentants de la société civile.

Par ailleurs, une large campagne de sensibilisation et de communication a été organisée, samedi à Ouled Teima (Province de Taroudant), avec pour objectif principal la sensibilisation aux risques du relâchement dans le respect des mesures préventives décrétées par les autorités compétentes en vue d’enrayer la propagation du Covid-19.

Cette campagne, lancée par le gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal en coordination avec les autorités locales et des acteurs associatifs, a été marquée par la distribution gratuite de masques aux populations ciblées, ainsi que par la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour lutter contre le virus, notamment le port correct et obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale et des mesures d’hygiène et de prévention.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement par les autorités locales au niveau de la province des opérations de contrôle et de sensibilisation de la population quant à l’impératif de se conformer scrupuleusement aux dispositifs de précaution et aux mesures de sécurité et d’hygiène pour stopper la propagation de la pandémie qui a connu une hausse préoccupante ces derniers jours, a indiqué le chef du service des affaires économiques et de la coordination à la province de Taroudant, Mohamed Aghanda.

Lors de cette campagne, les autorités locales ont procédé à la distribution de 100.000 masques lavables et réutilisables au profit des populations issues de milieux urbain, rural ainsi que les régions montagneuses, a précisé le responsable à la MAP.

Les autorités locales de Taroudant ont exhorté l’ensemble des citoyennes et citoyens à s’impliquer avec patriotisme et responsabilité dans les énormes efforts consentis par les pouvoirs publics et les services sanitaires pour enrayer la propagation de la pandémie.

A rappeler que la région Souss-Massa a enregistré 40 nouveaux cas confirmés durant les dernières 24 heures, dont 34 à Agadir, 3 à Taroudant, 2 à Inzegane-Ait Melloul et 1 cas à Chtouka Ait Baha.

Enfin, une augmentation considérable a été enregistrée dans le nombre total de cas confirmés au Covid-19 au niveau de la région Souss-Massa, a souligné la commission de veille au niveau de la préfecture d’Agadir lors de sa réunion hebdomadaire.

Lors de cette réunion, la commission s’est penchée sur l’évaluation de la situation épidémiologique dans la région, dont le nombre de cas Covid-19 est passé de 61 cas durant la semaine dernière à 151 durant cette semaine.

Ces cas ont été détectés au niveau des milieux urbain et semi-urbain, selon la même source, qui relève que les personnes contaminées sont asymptomatiques et suivent leur traitement à domicile conformément au protocole en vigueur.

De même, la commission a rappelé la nécessité de respecter les mesures préventives et les règles sanitaires pour faire face à cette pandémie.

Quelque 1.565 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 841 guérisons ont été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

La région Souss-Massa, quant à elle, a compté, vendredi, 213 cas confirmés, dont 166 à Inzegane-Ait Melloul, 22 à Agadir-Ida-Ou Tanane, 17 à Tiznit, 7 à Taroudant et 1 cas à Chtouka Ait Baha.

LNT avec dépêches Map