Partenariat entre Royal Air Maroc et la région de Souss-Massa

Les vols de Royal Air Maroc reliant Casablanca et Agadir seront, à partir de ce 1er novembre, proposés à des prix fixes et accessibles, annonce un communiqué de Royal Air Maroc. La convention signée récemment entre la compagnie nationale et la Région de Souss-Massa, en collaboration avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, fixe désormais le tarif du billet à 550 DH TTC (aller simple) en classe économique et à 1100 DH TTC (aller simple) en classe affaires. En outre, la fréquence des vols augmentera à 40 départs hebdomadaires soit près de six vols par jour. Ces vols seront opérés par des avions de types Boeing 737 NG et ATR-72.

Royal Air Maroc compte désormais un réseau de 26 liaisons aériennes reliant les différentes villes du Royaume. Outre les grandes villes comme Marrakech, Rabat, Tanger, Oujda, la compagnie nationale relie différentes autres villes telles que Laayoune, Dakhla, Tan Tan, Guelmim, Errachidia, Zagora, Essaouira, Tétouan ou Al Hoceima…

LNT avec CdP