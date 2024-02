Huawei et Green Power Technologie participent à la 12ème édition du Solaire Expo Maroc, qui se déroule du 27 au 29 Février 2024 à la Foire Internationale de Casablanca, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI. Ce salon, rassemblant près de 100 exposants et plus de 7700 visiteurs chaque année depuis sa création en 2012, est devenu la référence dans le domaine de l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique au Maroc, en Afrique et dans le pourtour méditerranéen.

Green Power Technologie, partenaire à valeur ajoutée de Huawei en Afrique et en Europe, fournit des solutions photovoltaïques, de gestion de l’énergie et de mobilité électrique.

« Nous sommes honorés de mettre en lumière les innovations technologiques de Huawei dans les domaines des onduleurs et systèmes de gestion énergétique lors de Solaire Expo. Nous nous engageons à accélérer et faciliter l’adoption de l’énergie renouvelable en Afrique en diffusant des solutions adaptées aux besoins des entreprises et particuliers », affirme Arnaud Sourdrille, PDG de Green Power Technologie.

De son côté, Jad Zhao, Directeur Général de Huawei Digital Power Maroc a déclaré que « la participation effective de Huawei, auprès de Green Power Technologie, s’inscrit dans une vision plus large pour le Maroc qui nourrit de grandes ambitions en matière d’énergie solaire et aspire à devenir un leader dans ce domaine ». Et d’ajouter que « grâce aux innovations technologiques Huawei FusionSolar, Huawei et Green Power Technologie s’engagent à apporter leur pierre à l’édifice de cette vision stratégique, en proposant des solutions innovantes qui correspondent aux exigences techniques et environnementales de leurs clients et partenaire ».

