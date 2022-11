En ce début de semaine, la Chambre des Conseillers a procédé au vote du projet de loi 03.22 formant Charte de l’Investissement.

‘‘Votée à la majorité, la nouvelle Charte de l’Investissement a transcendé les visions partisanes et se pose comme une véritable loi d’Etat. Fruit de l’intelligence collective, elle traduit la mobilisation de tous les acteurs, privés comme publics, pour le Maroc de demain’’, dit-on auprès du ministère de l’Investissement pour qui cette nouvelle Charte constitue un outil puissant au service de l’Etat Social : ‘‘Elle ambitionne à la fois de générer de nombreux emplois stables et d’inverser, à l’horizon 2035, la tendance entre investissement privé et investissement public, afin de financer les programmes sociaux audacieux qui caractérisent la nouvelle phase de développement du Royaume’’.

Côté nouveautés, la nouvelle Charte d’Investissement est fondée sur trois piliers. Elle repose sur des dispositifs de soutien à l’investissement sans précédent dans l’histoire du Royaume, qui visent une croissance durable, souveraine, tournée vers les métiers d’avenir, inclusive pour tous les citoyens et tous les territoires. Elle poursuit l’amélioration de l’environnement des affaires afin de renforcer le climat de confiance et de simplifier l’acte d’investir. Enfin, elle consacre sur une gouvernance unifiée et renforcée qui, dans l’esprit de la Régionalisation Avancée, responsabilise l’échelon régional pour déployer les forces du terrain.

Cette nouvelle charte s’adresse à tous les investisseurs, nationaux comme étrangers, et à tous les investissements, petits et grands.

A l’heure où le Maroc et le monde traversent une période de transition historique, elle vient doter le Royaume d’un cadre compétitif, attractif et clair afin de se projeter dans l’avenir avec optimisme.

Au-delà, cette nouvelle serait à même de consolider les fondamentaux économiques du Royaume et le « Momentum Maroc de l’Investissement », ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs. Reste maintenant la mise en œuvre et les ressources humaines conscientes des enjeux de l’investissement créateur d’emplois et de valeur ajoutée.

C’est bel et bien là le véritable succès de tel ou tel dispositif juridique. Car on ne le dira pas assez : Chez nous au Maroc, ce n’est certes pas les lois qui manquent, mais surtout leur application et mise en exécution. C’est dire que le véritable enjeu reste la concrétisation des lois votées et adoptées.

H.Z

Partagez cet article :