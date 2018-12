PARTAGER Les parkings de l’ONCF gratuits jusqu’au 9 décembre

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a prolongé, vendredi, la gratuité d’utilisation des places de parkings dans les nouvelles gares jusqu’au 9 décembre au lieu de la date du 30 novembre annoncée auparavant.

Cette initiative s’inscrit dans le sillage de l’inauguration par SM le Roi Mohammed VI de la nouvelle gare de Rabat-Agdal, et des gares de Casa-Voyageurs, Kénitra, Tanger-ville, Oujda et Benguerir le 17 novembre, indique l’ONCF dans un communiqué.

Après l’achèvement de la durée de gratuité, les clients et le grand public peuvent bénéficier de ces parkings, dont la capacité globale atteint 1.800 places, à des prix incitatifs ne dépassant pas les trois dirhams/heure, outre des formules d’abonnement mensuel plafonnées à 300 dirhams, avec la possibilité de paiement par voie électronique, précise la source.

Ces parkings offrent également des places surveillées et sécurisées 24/24h et 7j/7j, un espace gratuit dédié au dépôt des voyageurs devant la porte d’entrée desdites gares pendant une durée inférieure à 5 minutes, et la possibilité d’accéder directement depuis le parking à la gare via des ascenseurs, conclut l’ONCF.

LNT avec Cdp