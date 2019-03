PARTAGER Le parc Sindibad s’offre une ferme pédagogique

Sindibad, le plus grand parc de loisirs du Maroc, élargit l’éventail de son offre, en se dotant d’une ferme pédagogique. L’objectif de la ferme pédagogique, comme son nom l’indique, est de favoriser la découverte du monde du vivant animal et végétal pour les citoyens qui n’ont pas souvent l’occasion de côtoyer la nature. Elle permet aux enfants d’être au plus près des animaux et des végétaux qui servent de base à l’alimentation de l’être humain et à l’équilibre de son environnement, de découvrir leur cycle de vie et d’appréhender leur relation avec le monde qui les entoure, dit-on auprès du Parc Sindibad pour qui cet espace est ainsi le lieu de vie de plusieurs espèces, de la chèvre naine au lapin en passant par différents types de coqs tous plus insolites les uns que les autres ou, encore plus exotiques, la pintade de Numidie et le cochon vietnamien, ainsi que le Canard de Barbarie ou encore les pigeons, paons, poney, moutons…

Et d’expliquer que la principale priorité de cette nouvelle ferme pédagogique au parc Sindibad est évidemment l’enfant qui, en approchant et en touchant du doigt la réalité dans l’enceinte d’une vraie ferme, s’imprègne durablement des acquis transmis durant son cursus scolaire. A cet effet, le Parc Sindibad a mis en place des ateliers pédagogiques participatifs avec des soigneurs qui dirigent les visites guidées pour les groupes.

La ferme pédagogique du parc Sindibad propose également un « hôtel à insectes », conçu comme un lieu favorisant l’activité des insectes et permettant leur observation dans leur environnement de prédilection. Ainsi une mare, aussi petite soit-elle, joue un rôle important en participant à la régulation des eaux de pluie. Le parc Sindibad ambitionne, à travers les visites scolaires et d’associations, de répondre à la demande de ses visiteurs pour plus de lieux de loisirs et d’apprentissage. L’accès à la ferme est possible via l’achat d’un ticket simple permettant la visite du Parc et du Zoo pour 15 Dhs ou en achetant un des deux bracelets mis à la disposition du public. Elle est également accessible durant les visites guidées qui sont organisées pour les écoles et groupes à partir de 25 Dhs.

HZ