La 17ème édition du festival Jazzablanca s’ouvrira avec une première au Maroc : le spectacle de l’artiste écossais titulaire de 18 disques de platine, Paolo Nutini. Cet événement marque un moment phare du festival, introduisant un artiste reconnu pour son extraordinaire talent vocal et ses prestations scéniques dynamiques.

Paolo Nutini, une figure emblématique de la scène musicale britannique, est célèbre pour sa voix distinctive et énergique. Né en Écosse en 1987, bien qu’il porte un nom italien, Nutini a montré un intérêt précoce pour la musique. Abandonnant l’école à l’âge de 16 ans, il a débuté sa carrière musicale dans le restaurant de sa famille avant de s’aventurer à Londres. Là, en 2006, il a lancé son premier album « These Streets », qui s’est rapidement hissé à la troisième place des charts britanniques. Avec des hits comme « Last Request », « Iron Sky » et « New Shoes », Nutini a solidifié sa place dans l’industrie.

Avec plus de 8 millions d’albums vendus et plus de 1,5 milliard de streams à travers le monde, Nutini a acquis une renommée internationale, hissant deux de ses quatre albums à la première place des charts au Royaume-Uni. Sa réussite est également soulignée par ses 18 disques de platine et sa présence régulière en tant que tête d’affiche dans de prestigieux festivals à travers l’Europe, comme Glastonbury, le Montreux Jazz Festival et Coachella.

Son dernier album, « Last Night In The Bittersweet », sorti en 2022, montre Nutini explorant une gamme étendue de genres musicaux, du rock au son Motown, réinventant ainsi son style iconique.

Le jeudi 6 juin à Anfa Park promet une expérience inoubliable avec Paolo Nutini, fusionnant soul, blues et pop-rock dans un cadre spectaculaire.

LNT

Partagez cet article :