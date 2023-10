Écouter l’article

La guerre s’est installée dans le quotidien de tous, avec son flot continu de larmes et de sang, les images insoutenables malgré les prières, les manifestations, les appels à la paix. Au point que l’on se demande ce qui doit arriver pour que les grands de ce monde agissent et même si certains n’ont pas intérêt à maintenir, provoquer ou alimenter le chaos actuel. Pendant qu’à chaque instant les Palestiniens meurent par milliers, que ceux qui survivent sont privés d’eau, d’électricité, de nourriture, de toit, les puissances mondiales déplacent leurs pions lentement sur l’échiquier géopolitique.

L’Iran, qui prétend avoir pour objectif de raviver la cause palestinienne, a d’abord obtenu gain de cause très rapidement en divisant les opinions publiques dans tout l’Occident, en affaiblissant considérablement Israël sur le plan intérieur et en freinant les velléités de son plus grand ennemi, l’Arabie saoudite. Celle-ci, comme d’autres États du Golfe persique, a des ambitions nouvelles, faites de Coupe du monde de football et de ville ultra moderne sortant de terre au milieu du désert. Dans ce contexte difficile d’imaginer que les Palestiniens et les Israéliens qui sont morts ont une quelconque valeur aux yeux de ceux qui, à Téhéran notamment, tirent autant de bénéfices directs de ces événements tragiques. D’autant que les participants à cette partie d’échec, dont les pions sont des vies humaines, ne se limitent pas aux protagonistes directs.

Les États-Unis aussi divisés intérieurement qu’alignés avec la politique d’Israël, font face à une Chine bien plus loquace que d’habitude en posture de défenseur des Palestiniens, dans l’espoir sans doute de rendre la pareille aux Américains pour Taïwan. La Russie se frotte les mains d’avoir l’occasion de condamner une guerre qui n’est pas la sienne et ne manque pas d’ironie en appelant au respect du droit international. L’Union européenne quant à elle, a une nouvelle confirmation de son nanisme politique face aux dissensions que génèrent les déplacements et prises de position de la Présidente de la Commission européenne au nom des 27. Et, tragiquement, c’est entre les pinces de ce panier de crabes international que réside désormais le sort des Palestiniens. Ce sont ces mêmes dirigeants, de Xi Jinping à Biden en passant par MBS, Khamenei, Poutine, Erdogan et Netanyahu qui sont censés faire avancer la cause Palestinienne.

Quelques rares lueurs d’espoir, faibles étincelles dans la nuit étoilée par les bombes, demeurent pour la cause palestinienne. D’abord au sein de la communauté juive mondiale, majoritairement au sein de nations occidentales démocratiques, le paradoxe du soutien au gouvernement israélien d’extrême droite est de plus en plus dénoncé. Comment concevoir qu’un juif de France ne s’imagine pas voter pour le Rassemblement national de Marine le Pen mais soutient sans sourciller un gouvernement d’extrême droite en Israël ? Ensuite, lorsque le Président Macron dit en Israël que « la lutte contre le terrorisme doit être sans merci mais pas sans règles » et qu’il évoque « l’arrêt de la colonisation », c’est peut-être l’annonce d’un changement de paradigme dans les positions des puissances occidentales face au gouvernement israélien. Les communautés musulmanes dans les opinions publiques occidentales, autant que la rue arabe et les réseaux sociaux, contribuent aussi à alourdir la pression sur les dirigeants, qui ne peuvent être sensibles qu’à l’impact que le conflit a chez eux. Même la nomination par le Maroc d’une ambassadrice à Paris parait être un signe d’apaisement dans les relations franco-marocaines au bénéfice potentiel du dossier palestinienne.

En définitive, ce qui est à espérer à travers ces quelques signes positifs noyés dans l’obscurité, c’est que toutes les morts n’aient pas été vaines. C’est l’espoir qu’un sens historique, de justice et d’humanité peut encore éclore du sort des sacrifiés et des martyrs.

Zouhair Yata

