Pandora, la célèbre marque de bijoux d’origine danoise, vient d’inaugurer son tout nouveau concept store à Casablanca-Anfa Place, marquant ainsi son premier pas dans le marché nord-africain. Ce nouveau lieu commercial offre une immersion totale dans l’univers de Pandora, avec un aménagement soigneusement pensé pour créer une atmosphère à la fois chaleureuse et intime.

L’artisanat et le design sont au cœur de l’identité de Pandora, et chaque bijou incarne cette essence de manière exclusive et originale, explique-t-on auprès de la marque. La nouvelle campagne « BE LOVE » célèbre le pouvoir transformateur de l’amour à travers une gamme de bijoux uniques, fabriqués avec des matériaux de haute qualité tels que l’argent sterling, l’or 14 carats, le verre Murano et des diamants de synthèse, souligne la même source.

Marina Marković, PDG de Sf1 Clips Ltd, distributeurs de Pandora, exprime sa joie quant à cette ouverture, soulignant l’harmonie entre l’approche personnelle et intime de Pandora et l’engagement envers un service de qualité.

Pandora s’engage à satisfaire ses clients en offrant des bijoux méticuleusement fabriqués pour répondre à toutes les attentes. En plus du magasin physique, une boutique en ligne propose toutes les collections de la marque.

Fondée il y a 40 ans dans une petite bijouterie de Copenhague, Pandora est aujourd’hui présente dans plus de 100 pays à travers le monde. La marque se tourne vers l’avenir en adoptant des pratiques durables, avec des engagements tels que la fabrication de bijoux à partir de matériaux recyclés et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette expansion au Maroc témoigne de la volonté de Pandora de servir une communauté mondiale tout en préservant la magie qui fait sa renommée.

