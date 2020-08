PARTAGER Pandémie : Campagne de sensibilisation à Casablanca

Les autorités de la ville de Casablanca, qui fait face à une résurgence de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont renoué avec les campagnes de sensibilisation sur les mesures de précaution, en insistant sur l’adoption du réflexe du port du masque de protection.

Dans la préfecture des arrondissements de Ben M’sick, l’une des plus étendues et des plus peuplées de la métropole, les représentants des autorités ont sillonné, jeudi, plusieurs quartiers pour un travail de proximité auprès des résidents, des vendeurs ambulants et des passants.

En coordination avec le Croissant rouge marocain (CRM), il a été procédé à la distribution de masques à la population avec des démonstrations sur le port correct de ce moyen de précaution. Quelque 10.000 unités seront distribuées au terme de cette opération qui se poursuit encore.

D’après Malika Siran, responsables de la formation au CRM de Ben M’sick, cette action a été décidée à la lumière de l’enregistrement d’un grand nombre de cas de contamination dans la métropole, dans le but de rappeler les règles de base de la prévention, à savoir le port du masque, le lavage ou la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale.

« Après la levée progressive du confinement sanitaire, les gens ont crû que la maladie a disparu et c’est ce qui a causé cette hausse inquiétante des cas positifs et de décès », a-t-elle déploré.

Hamid Kamali, un acteur associatif et un professionnel des médias dans cet arrondissement, a salué les efforts entrepris par les autorités pour « corriger les comportements désinvoltes de certains individus qui minimisent la gravité du virus et dont les attitudes ont contribué à l’augmentation des cas avérés ».

La mobilisation des autorités, aux côtés de la société civile, reste vitale pour souligner les conséquences fâcheuses du relâchement et la nécessité de garder le même degré de vigilance à Ben M’sick, qui reste relativement épargné par la résurgence du virus à Casablanca, a-t-il poursuivi.

Pour Mohammed, un ouvrier, « c’est une initiative louable qui doit se poursuivre jusqu’à ce que le virus soit vaincu, d’autant qu’après le déconfinement, le virus a commencé à circuler avec une grande virulence ».

Par ailleurs, la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani fait état du lancement de la distribution des bavettes au profit des personnes contaminées asymptomatiques et qui peuvent observer l’isolement sanitaire dans leur domicile.

Les représentants des autorités leur ont rendu visite pour leur remettre des lots de masques de protection, tout en mettant à profit leur présence sur le terrain pour appeler les citoyens à utiliser correctement ce moyen efficace de protection, indique la préfecture dans un communiqué.

