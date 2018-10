PARTAGER Les Panafricaines adoptent leur plan d’action 2018-2019

Après une première journée consacrée aux débats et aux ateliers thématiques traitant de la question migratoire, la deuxième journée du Forum « Les Panafricaines » s’est articulée autour des restitutions des travaux des ateliers, suivies d’un vote pour hiérarchiser les priorités du plan d’actions à suivre en 2018-2019.

Plus de 200 femmes journalistes en provenance des 54 pays africains ont participé à sept ateliers thématiques portant sur divers aspects et réalités du phénomène migratoire.

La session de restitution a permis aux chefs d’ateliers, accompagnées des experts encadrants, de présenter un plaidoyer en faveur de la thématique qu’elles ont choisi de porter. En effet, la veille, « Les Panafricaines » ont débattu de six thématiques importantes, à savoir :

• « Quel traitement journalistique des questions migratoires ? »

• « Mineurs en errance, comment cerner un phénomène complexe ? »

• « Mobilités féminines : une nouvelle dynamique migratoire »

• « Migrations climatiques et sécurité alimentaire »

• « Migrations intra-africaines : une chance pour le développement »

• « Migrations africaines : de l’importance de disposer de données fiables »

Ces plaidoyers, accompagnés de projections de vidéos-témoins, ont permis de mettre en avant les différentes pistes d’action privilégiées par les participantes du Forum.

« Les Panafricaines », après avoir écouté l’ensemble des plaidoyers, ont procédé à un vote électronique en vue de hiérarchiser les priorités du plan d’actions 2018-2019. Un vote qui a permis de situer la migration féminine en tête des priorités pour l’année, avec 22% des suffrages. La problématique du traitement journalistique de la question migratoire a été la deuxième thématique la plus plébiscitée (18%), suivie, ex-aequo, de l’importance de disposer de données fiables et du thème des mineurs en errance, avec 16% des voix. Le thème de la migration climatique a quant à lui retenu 14% des votes, suivi de la problématique des migrations intra-africaines (13%).

Une fois les priorités d’action définies, la restitution de septième et dernier atelier, consacré aux structures et modèle organisationnel du réseau « Les Panafricaines », a permis d’expliquer le système de fonctionnement qu’adoptera le réseau des femmes journalistes d’Afrique afin de réaliser les objectifs fixés.

Initié par le groupe 2M, le Forum « Les Panafricaines », le réseau des femmes journalistes d’Afrique, a réuni cette année plus de 200 journalistes des 54 pays du continent. L’ambition exprimée à la clôture de l’événement était de voir ce réseau se développer et croitre davantage pour inclure encore plus de professionnelles des médias, notamment à travers un système de parrainage.

LNT avec Cdp