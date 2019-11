PARTAGER Paiement par carte au Maroc : Le CMI et Mastercard satisfaits de leur campagne

Le CMI et Mastercard dressent un bilan positif de leur dernière opération de promotion du paiement par carte bancaire. Menée en partenariat avec 10 banques majeures de la place financière, cette campagne ambitionnait de promouvoir les paiements électroniques et la dématérialisation des transactions commerciales au Maroc.

Cette première campagne a mis en avant le thème de l’éducation, ainsi, du 15 juillet au 15 septembre 2019, tout paiement par carte bancaire marocain Mastercard ou CMI, au Maroc ou à l’étranger et en point de vente physique ou sur internet, inscrivait automatiquement le porteur de la carte à une tombola lui permettant d’obtenir le remboursement des frais de scolarité de ses enfants.

La campagne a fait 100 heureux, soit 100 gagnants affiliés aux 10 banques partenaires (Al Barid Bank, BMCE, BMCI, Banque Populaire, Société Générale, CIH, Crédit du Maroc, Groupe Crédit Agricole du Maroc, Attijariwafa Bank et Dar Al Amane). Un échantillon large et représentatif de la diversité des possibilités allouées aux porteurs de cartes puisque si le panier moyen des gagnants de cette tombola est de 680 DH, le plus petit montant réglé par carte est de 2,70 DH tandis que le plus important est de 16 800 DH. Par ailleurs, 30% des gagnants ont effectué des achats e-commerce contre 70% en magasin sur TPE. Indépendamment de leurs circonstances d’achat, les heureux parents d’élèves se sont vus rembourser les frais de scolarité de leurs enfants à hauteur de 5 000 DH.

Grâce à cette initiative conjointe, le CMI et Mastercard continuent de soutenir la tendance positive de l’évolution des paiements électroniques au Maroc, selon les deux partenaires. En effet, les paiements effectués par cartes bancaires marocaines et étrangères à fin 2018 ont connu une progression de +27,2% en nombre et +20,6 % en montant par rapport à l’année 2017. Il s’agit ainsi d’intégrer pleinement cet acte simple, rapide et sécurisé dans les habitudes de consommation des Marocains, conclut le communiqué.

LNT avec CdP