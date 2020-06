PARTAGER Paiement mobile, le CMI déploie de nouveaux services

Pour permettre aux commerçants d’accepter tous les instruments de paiements digitaux en circulation et privilégier le mode de paiement sans contact, le Centre Monétique Interbancaire (CMI) a déployé une infrastructure globale de paiements mobiles sans contact auprès de la grande distribution et des commerces de proximité, annonce un communiqué.

Désormais, l’organisme met à la disposition de la grande distribution, des fast-foods et des stations-service de nouveaux terminaux de paiement dernière génération acceptant les paiements mobiles interopérables . Destinés à tous les utilisateurs de m-wallet, ils permettent l’affichage électronique d’un QR code identifiant le commerçant et la transaction. Le détenteur du smartphone sur lequel est installée l’application m-wallet n’a plus qu’à scanner ce code pour effectuer son paiement. Ces terminaux acceptent également les paiements par m-wallet mobiles en NFC sans contact , une première au Maroc.

« Les porteurs de m-wallet de tous les établissements de paiement et des banques disposent aujourd’hui d’une infrastructure qui permet l’amorçage d’un véritable écosystème de paiement mobile, brique nécessaire pour une plus grande digitalisation des actes de paiements au quotidien et une plus grande inclusion financière. Ce dispositif permet également d’offrir une expérience de paiement fluide qui respecte les gestes barrières. » déclare Mikael Naciri, Directeur Général du CMI.

LNT avec CdP