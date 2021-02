La loi de finances 2021 et la loi n°07-20 ont introduit des mesures d’encouragement pour le paiement des créances publiques, indique jeudi la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Dans un communiqué, la TGR informe ainsi l’ensemble des contribuables que les redevables d’impôts et taxes et autres créances dus à l’Etat et aux collectivités territoriales, émis avant le 1er janvier 2020 et demeurés impayés au 31 décembre 2020, bénéficient de l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement, à condition que lesdits redevables acquittent le principal avant le 1er Juillet 2021. Sont également concernées les autres créances dues aux collectivités territoriales au titre des années 2019 et antérieures, rappelle la même source.

Le paiement peut être effectué auprès des guichets de la perception, par carte bancaire via le site Web de la TGR ou Guichets Automatiques Bancaires (GAB), à travers le site E-banking ou les applications Mobile Banking, ainsi que par virement bancaire, note la TGR qui invite les contribuables à consulter le site Web « www.tgr.gov.ma », ou s’adresser aux guichets de la TGR pour avoir plus d’informations.

LNT avec Map

