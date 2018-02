PARTAGER Paiement de la vignette : Attijariwafa bank de nouveau en tête en 2018

Les chiffres publiés par la Direction Générale des Impôts montrent que le groupe Attijariwafa bank est arrivé en tête de l’opération de paiement de la Vignette Auto 2018, et ce pour la 3e année consécutive.

En effet, les chiffres arrêtés au 31 janvier, font ressortir une part de marché du Groupe de près de 35%, à travers les différents canaux et modalités de paiement mis à la disposition des clients et non clients pour cette opération, à savoir :

• un réseau de 3000 agences Attijariwafa bank et Wafacash ;

• 1 300 guichets automatiques à travers le Royaume ;

• diverses solutions en ligne à travers le site marchand payvignette.ma, la banque en ligne Attijarinet et l’application Attijari Mobile.

Selon un communiqué émis par AWB, le groupe Attijariwafa bank démontre ainsi sa mobilisation et son engagement auprès des citoyens, ainsi qu’auprès des administrations publiques pour les accompagner dans leurs projets de transformation au service du citoyen.

LNT avec CdP