Paiement des créances publiques, avis aux contribuables

La Trésorerie Générale du Royaume informe l’ensemble des contribuables que la loi n°82-17 et la loi de finances pour l’année 2018 ont introduit des mesures

d’encouragement pour le paiement des créances publiques.

Ainsi, les redevables de créances émises avant le 1er janvier 2016, bénéficient de l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de

recouvrement, à condition de payer spontanément l’intégralité du principal de ces créances avant le 1er janvier 2019.

Sont concernés par ces mesures :

 Les impôts, taxes, droits, contributions et redevances dus aux régions, préfectures, provinces et communes ;

 Les impôts et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux abrogés ou insérés dans ledit code ;

 Les autres natures de créances recouvrées au profit de l’Etat autres que fiscales et douanières.

Pour plus d’informations ou pour le paiement, les contribuables sont invités à consulter le portail Internet de la Trésorerie Générale du Royaume à l’adresse

www.tgr.gov.ma, ou s’adresser aux guichets de la Trésorerie Générale du Royaume.

