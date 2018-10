PARTAGER Pacte Mondial pour la migration : La stratégie marocaine présentée à Genève

La stratégie migratoire du Maroc a été mise en relief lors d’un dialogue de haut niveau tenu mardi au siège du Bureau International du Travail (BIT) à Genève sur le Pacte Mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière.

Ce débat important a connu la participation d’éminents panélistes parmi lesquels le directeur général Adjoint du BIT, Moussa Omarou, la directrice de la mobilité au sein de l’Organisation internationale pour les migrants (OIM), Mme Marina Manke, la directrice des migrations de main d’œuvre au BIT, Mme Michelle Leighton, ainsi que l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber.

Le débat a été rehaussé par la présence de nombreux ambassadeurs, experts et responsables d’organisations et d’agences spécialisées basées à Genève.

Les intervenants ont particulièrement insisté sur les défis que posent les mouvements migratoires d’une façon globale, notamment en Afrique, vis-à-vis de l’accès aux marchés du travail et de l’intégration.

L’accent a été mis en particulier sur la limite de l’approche sécuritaire sur la gestion des flux migratoires, et la nécessité en contre partie de mettre en œuvre les stipulations essentielles du Pacte Mondial, en matière de formation des capacités humaines, d’assistance technique et de réduction des déséquilibres économiques.

Prenant la parole, M. Zniber a souligné le rôle de l’Afrique dans la mise en œuvre du Pacte Mondial sur la Migration, mettant en avant la stratégie migratoire du Maroc et l’arsenal des mesures déjà mis en place en la matière dans le Royaume.

L’ambassadeur a relevé, dans ce sens, que les facteurs tels que l’épuisement des ressources environnementales ou les catastrophes aggravées par le changement climatique, le sous-développement économique, ainsi que les conflits et les crises politiques, ont pris de l’importance dans l’analyse des causes sous-jacentes des schémas migratoires.

Après avoir souligné les limites de l’approche sécuritaire, il a attiré l’attention sur la montée de xénophobie, du populisme et des menaces discriminatoires à l’égard des migrants sur le marché de travail.

Il a mis l’accent sur la nécessité absolue d’avoir une gouvernance continentale et régionale et, en conséquence, impulser le développement économique et promouvoir l’accès au marché du travail.

S’agissant des attentes vis-à-vis de la mise en œuvre du Pacte, le diplomate marocain a noté que lors des négociations sur le pacte mondial, l’Afrique a insisté sur l’établissement d’une gouvernance commune axée sur le capital humain et le développement économique, ainsi que la coordination entre les Agences pour le renforcement des capacités humaines, le développement des politiques de l’emploi, l’appui aux institutions de travail pour l’intégration des migrants et la protection de leurs droits.

Il a rappelé, de même, l’Agenda africain sur la migration présenté par le Roi Mohammed VI et comprenant un cadre pour la politique migratoire pour l’Afrique et un Plan d’Action 2018-2027.

Evoquant l’expérience marocaine dans le domaine migratoire, il a noté que l’opération de régularisation de migrants en situation administrative irrégulière a été lancée en 2014, et a permis à 24.000 migrants en situation irrégulière d’obtenir un titre de séjour, sur environ 28.000 dossiers déposés, tandis que la deuxième phase de régularisation lancée en 2016 a permis d’étudier plus de 25.600 demandes dont 21.000 dossiers ont été réglés.

Il a rappelé, de même, les efforts déployés au Maroc pour l’intégration des migrants dans le marché du travail, mettant en relief la coopération tripartite dans ce sens. Il a cité à ce propos le programme développé avec l’agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour la formation des migrants.

LNT avec Map