Ouverture d'une enquête après un triple meurtre à Azrou

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du meurtre, dimanche soir à l’aide d’un fusil de chasse, de trois personnes dans la commune de Tigrigra relevant de caidat Irklaouen, cercle d’Azrou.

Un communiqué du procureur général du Roi près la cour d’appel de Meknès indique qu’un individu a ouvert dimanche soir le feu, au moyen d’un fusil de chasse, sur un groupe de personnes dans la commune de Tigrigra relevant de caidat Irklaouen (cercle d’Azrou), tuant trois d’entre elles et blessant à des degrés divers cinq autres qui ont été évacuées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Le mis en cause a tenté de résister aux éléments de la force publique chargés d’intervenir et a tiré plusieurs coups de feu sur ses membres, lesquels ont été contraints d’utiliser leur arme de service pour mettre hors de danger les passants, précise le communiqué, soulignant que cet individu, qui a été touché à la main, a été interpellé par les éléments de la Gendarmerie royale et transporté à l’hôpital pour recevoir les soins.

Le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les circonstances de cet incident.

LNT avec MAP