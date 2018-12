PARTAGER Ouverture d’un EGLO concept store à Marrakech

En plein cœur de la ville ocre, EGLO, le géant mondial du luminaire décoratif ouvre son 4ème concept store au Maroc. Dans une ambiance feutrée et chic, les clients Marrakchi pourront découvrir l’offre la plus complète du marché, majestueusement exposée dans un showroom de plus de 400m², nous annonce un communiqué de la société.

La marque autrichienne propose une très large gamme de luminaires spécifiquement conçues pour une clientèle exigeante cherchant design et grande qualité.

Spot, plafonnier, suspension, lampe de table, applique ou lampadaire, viendront sublimer tout types d’intérieur avec un catalogue offrant plus de 3500 produits des différentes collections allant de la simple ampoule à la solution d’éclairage sur-mesure la plus adaptées aux exigences et aux budget des clients, selon le texte.

‘EGLO Concept store’ n’est pas uniquement un espace de vente mais un vrais univers d’inspiration ou nos équipes se feront l’énorme plaisir d’accompagner les clients en leur proposant les meilleures solutions d’éclairage, conclut le communiqué.

LNT avec CdP