Ouverture de la 2ème « Al Omrane Expo »

Le ministre de l’aménagement du territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, AbdelAhad Fassi Fihri a donné, jeudi à Casablanca, le coup d’envoi de la deuxième édition d’’’Al Omrane Expo’’, qui se tient jusqu’au 14 courant.

Organisé par le Groupe Al Omrane en coordination avec le ministère, ‘’Al Omrane Expo’’, constitue un véritable espace de rencontre entre les Sociétés filiales du Groupe, et leurs partenaires, avec le grand public désireux de saisir les opportunités d’achat de logements, de terrains et de locaux d’activités mis en vente à l’échelle du territoire national, et offre une occasion pour échanger les expertises en matière d’habitat et de développement urbain.

Dans une déclaration à la presse, Badre Kanouni, Président du Directoire du Groupe Al Omrane a indiqué que cette deuxième édition reflète l’engagement de son Groupe à poursuivre sa politique de proximité au profit de ses clients leur présentant des offres diversifiées afin de satisfaire leurs attentes et besoins.

Cette manifestation permet au Groupe de présenter ses projets et réalisations, mais également de discuter des défis, échanger les expériences et examiner les moyens susceptibles d’atteindre les objectifs de développement escomptés, a-t-il dit.

Cette exposition, qui s’étend sur une superficie de 1000 M2, connait la participation de promoteurs immobiliers, des entrepreneurs, des représentants du secteur du bâtiment et des agences de financement.

La première édition d’’Al Omrane Expo’’, organisée du 15 au 17 septembre 2017, a connu une grande affluence du public, estimé, selon les organisateurs, à 7000 personnes.

LNT avec MAP