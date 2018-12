PARTAGER Ouverture du consulat honoraire Suisse à Marrakech

La Suisse a ouvert un nouveau Consulat honoraire à Marrakech. M. Sami Zerelli qui a été nommé Consul honoraire de Suisse, par décision du Président de la Confédération, sera présenté, le 7 décembre 2018, aux autorités locales et à la communauté suisse de la région, en présence de l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, S.E. Massimo Baggi.

Monsieur Zerelli, titulaire d’un doctorat en chimie pharmaceutique, a occupé au Maroc le poste de Directeur de Roche pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest durant 24 ans. Par la suite, Monsieur Zerelli a présidé la Chambre de Commerce suisse au Maroc pendant plusieurs années. Il en est actuellement le Président par intérim.

L’ouverture de ce consulat honoraire reflète la volonté de la Suisse de développer sa présence dans la région de Marrakech Tensift-Al Haouz dans laquelle elle est déjà bien engagée dans les domaines économique, social et culturel par la présence d’entreprises suisses de pointe, d’associations et de projets spécifiques. Par ce biais, la Suisse entend également se rapprocher de la communauté suisse de passage dans cette ville aux atouts internationaux et de celle résidant dans la région, notamment celle du cercle suisse inauguré cette année.

La Suisse sera hôte d’honneur du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM) en 2019 et profitera de cette occasion pour mettre en valeur le haut potentiel agricole de la région de Marrakech Tensift-Al Haouz où sont déjà implantées plusieurs entreprises suisses.

LNT avec AFP