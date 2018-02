PARTAGER Ouverture des centres de basket-ball : VEM et TIBU Maroc accélèrent le rythme

Les deux partenaires viennent en effet d’inaugurer deux nouveaux centres de basketball à Safi et Casablanca. Ces inaugurations font suite à la convention de partenariat signé pour la promotion de l’éducation par le sport qui porte sur la réalisation, en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale, de cinq centres de basket-ball à travers le Maroc.

Ces ouvertures s’ajoutent ainsi à celles de Mohammedia et de Kenitra en décembre dernier et celle de Nador à prévoir au courant du mois de mars prochain. Situées dans les locaux de l’école publique Allal Ben Abdallah à Safi et l’école Imam Boukhari à Casablanca, ces structures ont pour objectif de former chaque année au basketball une centaine de jeunes âgés de 8 à 12 ans. Trois terrains sont mis à leur disposition dans le cadre de deux classes de formation. L’encadrement est composé de personnes qui veillent sur leur perfectionnement.

Les entraînements sont dispensés tous les mercredi après-midi, ainsi que les samedis et dimanches matin. Dans une approche d’inclusion communautaire, des ateliers de coaching familial et de renforcement des capacités seront proposés aux parents d’enfants bénéficiant des cours du centre. “Nous avons grâce à ces centres de basketball des enfants plus épanouis et des parents satisfaits. Les premiers résultats sont excellents. Ce programme véhicule les valeurs positives liées au sport et qui sont chères à Vivo Energy Maroc. Il renforce la cohésion, l’esprit d’équipe et le dépassement de soi”, souligne Asaf V Sasaoglu, PDG de VEM.