PARTAGER Ouverture à Rabat du Forum économique Maroc-Espagne

Les travaux de la rencontre économique Maroc-Espagne organisée par la CGEM et l’organisation patronale espagnole (CEOE) à l’occasion de la visite officielle du Roi Felipe VI et et de la Reine Letizia d’Espagne dans le Royaume, se sont ouverts, jeudi à Rabat, sous le thème « Maroc-Espagne: des partenaires stratégiques pour une croissance partagée ».

Les travaux de cette importante rencontre qui se tient en partenariat avec le Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), s’articulent autour de deux sessions plénières, la première portant sur les nouveaux métiers porteurs de croissance et la seconde sur l’intégration industrielle.

Cette rencontre connaît la participation d’officiels de haut niveau ainsi que les dirigeants des plus grandes entreprises publiques et privées des deux pays.

L’accent sera mis à cette occasion sur les opportunités d’affaires et d’investissements offertes par le Maroc et l’Espagne et sur les moyens de promouvoir les échanges et les partenariats entre les acteurs économiques des deux pays.

LNT avec Map