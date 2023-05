Les travaux de la 14-ème Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-Portugal se sont ouverts, vendredi à Lisbonne, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre portugais, António Costa.

Dans une allocution à l’occasion de l’ouverture de cette RHN, placée sous le thème « Maroc-Portugal : Confirmation d’un partenariat stratégique exemplaire », M. Akhannouch a souligné que cette 14-ème RHN se tient « dans un contexte aux multiples significations, et sous un thème qui traduit la maturité des relations bilatérales, basées sur le respect mutuel et la volonté commune de renforcer la coopération sur les plans bilatéral et multilatéral ».

Il a aussi relevé l’attachement continu des deux pays à la promotion de la coopération bilatérale sur des plans multidimensionnels, conformément aux aspirations des chefs d’État des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le président Marcelo Rebelo de Sousa, qui n’ont eu cesse d’entourer ces relations de leur haute sollicitude.

M. Akhannouch a également salué la candidature conjointe présentée par le Maroc, le Portugal et l’Espagne pour l’organisation de la Coupe du monde 2030, qui devrait être une édition distinguée dans toutes ses dimensions sportive, humaine et culturelle, puisqu’il s’agit du premier Mondial organisé par deux continents.

« Nous n’avons aucun doute sur le fait que la réalisation de ce rêve montrera au monde entier une harmonie culturelle rare et une proximité géographique exceptionnelle entre l’Afrique, le Monde arabe et l’Europe », a-t-il dit.

Le Chef du gouvernement a relevé que les deux pays ont réussi, durant les dernières années, à enrichir et diversifier le cadre juridique de leur partenariat, à travers la mise en place d’une nouvelle génération de conventions de coopération bilatérale dans différents domaines économiques, culturels et sociaux.

“Notre réunion aujourd’hui constitue une opportunité pour évaluer le bilan de cette coopération depuis la dernière session de la Haute commission mixte tenue à Rabat, ainsi que pour travailler ensemble en vue de réunir les moyens à même d’activer les mécanismes de cette coopération et permettre de surmonter les difficultés potentielles”, a-t-il estimé.

Ces relations exceptionnelles ne concernent pas uniquement la dimension bilatérale, mais englobe également la coordination, la concertation et l’échange de points de vue au sujet de plusieurs questions et défis régionaux et internationaux, a noté M. Akhannouch.

Dans ce sens, il a relevé que le Maroc a fait preuve d’une détermination politique unique dans la région euro-méditerranéenne par le biais de projets structurants aux dimensions stratégiques et prospectives, comme c’est le cas du projet de liaison électrique entre les deux pays, véritable levier pour l’édification d’un partenariat durable dans des secteurs vitaux.

Il s’agit notamment des secteurs des énergies renouvelables, l’économie numérique, l’agriculture et les transports, compte tenu des potentialités du Maroc et du Portugal en vue de mettre en place une coopération fructueuse et bénéfique pour les deux parties, facilitant en outre l’ouverture sur l’espace africain dans la perspective d’une coopération trilatérale, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Maroc salue le soutien apporté par le Portugal à la candidature du Royaume pour obtenir le statut de membre observateur à la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), en perspective de l’adhésion à cette organisation de grande importance, et ce en consécration des liens historiques et culturels partagés et dans le but de contribuer à lever les défis communs entre le Maroc et les pays de cette communauté, a affirmé M. Akhannouch.

A cet égard, le projet de liaison maritime entre un port marocain et le port de Portimao, dans le sud du Portugal, constitue un atout supplémentaire aux côtés du transport aérien qui connaît un essor substantiel à travers une offre diversifiée déployée sur plusieurs aéroports marocains et portugais, dans le but de garantir un flux optimal des marchandises et des personnes et encourager le tourisme entre les deux pays.

Le Chef du gouvernement a également salué les efforts d’investissement dans les secteurs d’avenir, comme les énergies propres, dont l’hydrogène vert, exprimant l’espoir de voir un accompagnement effectif de l’effort de développement engagé par le Maroc, en particulier dans ses provinces du sud, pour lesquelles il a mis en place un programme de développement ambitieux, visant à les ériger en pôle économique et commercial en tant que portail pour accéder à l’Afrique subsaharienne

De son côté, le Premier ministre portugais a souligné que le Maroc et le Portugal sont des pays voisins liés par des relations fortes, qui ont un poids dans leur environnement méditérranéen.

Les deux pays ont décidé de hisser leur relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique de long terme englobant la coopération dans différents domaines, a ajouté le Premier ministre portugais, relevant que de grandes opportunités s’ouvrent aux deux pays pour renforcer leur coopération dans le domaine de la jeunesse, de l’emploi, la recherche scientifique, les industries et la culture

En marge de la RHN, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la fédération des entreprises portugaises ont offert l’occasion d’échanger, dans le cadre du « forum économique Portugal-Maroc », sur les leviers à activer pour renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

12 accords signés

Le Maroc et le Portugal ont signé, à l’occasion, 12 accords couvrant différents domaines stratégiques, dans l’objectif de renforcer leur coopération bilatérale.

Ces accords, qui ont été signés lors d’une cérémonie coprésidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre portugais, Antonio Costa, concernent tout particulièrement les domaines économique, énergétique, culturel, l’enseignement supérieur, l’artisanat, la solidarité sociale et la justice.

LNT avec Map

Partagez cet article :