Ouverture à Casablanca du 8ème Salon des Voyages, Tourisme et Loisirs

La huitième édition du Salon des Voyages, Tourisme et Loisirs (SVTL 2019) s’est ouverte, jeudi à Casablanca avec la participation de plusieurs professionnels du tourisme marocains.

Initiée par l’Association régionale des agences de voyages de la région de Casablanca-Settat (ARAVCS), cette édition, qui se poursuit jusqu’au 15 juin, vise à accompagner l’essor du tourisme national ainsi que les nouvelles tendances et dernières nouveautés touristiques. Cet événement se veut une véritable vitrine de l’offre touristique au niveau national et une opportunité d’échanges et de rencontres B to B entre les professionnels du tourisme.

Dans une déclaration à la presse peu après l’ouverture de ce Salon, placé sous la marque « Promo Vacances », le président de l’ARAVCS, Khalid Benazzouz, a indiqué que cet événement, premier en son genre au Maroc, est à même de donner un coup de pouce au tourisme interne.

Cette édition, qui met la région d’Al-Hoceima à l’honneur, prévoit 10.000 visiteurs, a-t-il soulevé, invitant, à ce propos, le grand public à venir découvrir la large palette de destinations proposées par les agences de voyage marocaines, qui sont d’une grande variété et ce à travers une plateforme unique.

Dans une déclaration similaire, la présidente du Conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRTTA), Rkia Alaoui, a relevé que ce Salon, qui précède la saison estivale, constitue une plateforme de rencontre entre agents de voyage nationaux, et un espace de promotion de différentes offres touristiques.

Mettant en avant les multiples atouts touristiques d’Al Hoceima, Mme Alaoui a indiqué que cette région a le potentiel de figurer parmi les meilleures destinations touristiques internationales. « Nous invitons les Marocains à venir découvrir Al-Hoceima”, a-elle-dit, relevant que la ligne aérienne desservant la région facilite l’accessibilité aux touristes.

Placée sous l’égide du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, cette édition du SVTL, qui rassemble plus d’une quarantaine d’exposants, s’inscrit dans le calendrier des salons nationaux et réunit l’une des offres touristiques les plus larges, que ce soit pour les amoureux du patrimoine naturel et culturel du pays ou pour les grands voyageurs à la découverte du monde.

Fondée en 1985, l’ARAVCS est une association régionale à but non lucratif représentant les intérêts de près de 150 membres. Ses membres proviennent principalement d’agences de voyages de Casablanca et de ses régions qui regroupent le réseau de distribution le plus important au Maroc.

L’ARAVCS a pour objet d’étudier les principales questions d’ordre économique, social, technique, financier et juridique susceptibles de favoriser l’industrie touristique, de développer et de raffermir les liens entre les agences de voyages de la région, de défendre leurs intérêts corporatifs, de les représenter auprès des autorités compétentes, d’étudier et de proposer toute réforme visant à améliorer la situation des agences de voyages et de s’associer à toute manifestation en faveur de la promotion du tourisme.

LNT avec MAP