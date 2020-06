PARTAGER Outliez Ventures s’associe au concours « Africa’s Business Heroes »

Les candidatures pour l’édition 2020 du concours « Africa’s Business Heroes » sont ouvertes. Outlierz Ventures, fonds de capital-risque africain, s’associe à l’initiative philanthropique phare de la Fondation Jack Ma, l’Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI), pour encourager les entrepreneurs marocains à participer au concours, annonce un communiqué

ABH – le concours annuel organisé par l’ANPI – vise à mettre en lumière le talent et les initiatives des entrepreneurs de toute l’Afrique. Le concours attribuera une subvention de 1,5 million de dollars à dix finalistes qui s’efforcent de résoudre des problèmes cruciaux dans leurs communautés locales, en mettant en pratique des valeurs fondamentales telles que la résilience, l’innovation et le leadership, explique le communiqué.

Les candidatures pour le concours Africa’s Business Heroes sont ouvertes jusqu’au 22 juin 2020 aux entrepreneurs africains des 54 pays africains, ainsi qu’à tous les secteurs, groupes d’âge et sexes. Les entrepreneurs peuvent soumettre leur candidature en français et en anglais.

Les demi-finalistes de l’ABH seront annoncés en août, tandis que les dix finalistes pour 2020 seront dévoilés en septembre. Les dix finalistes participeront ensuite à une présentation finale qui sera diffusé en ligne, plus tard dans l’année.

En tant que partenaire de l’ANPI au Maroc, Outlierz Ventures se déclare « fier de soutenir la Fondation Jack Ma dans sa recherche des prochains Africa’s Business Heroes et d’aider les candidats à s’orienter dans le processus de candidature ».

Lors de son édition inaugurale l’année dernière, l’ABH a récompensé dix entrepreneurs d’Afrique, représentant l’Égypte, le Nigeria, le Liberia, la Côte d’Ivoire et le Rwanda. Après avoir participé au concours, tous les entrepreneurs ont pu faire passer leur entreprise au niveau supérieur et ont pu bénéficier d’un accès à la communauté des chefs d’entreprise de l’ANPI, ainsi qu’à l’expertise, aux meilleures pratiques, à la formation et aux ressources connexes – en plus de la subvention.

« Outlierz Ventures est fier de soutenir l’initiative pour permettre aux entrepreneurs marocains d’avoir accès à une opportunité unique en son genre et d’encourager les talents du Royaume à représenter fièrement le Maroc au niveau africain », déclare Kenza Lahlou, Co-fondatrice et Managing Partner d’Outlierz Ventures.

« Nous nous trouvons dans une époque extraordinaire et sans précédent. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’entrepreneurs dotés de courage, d’initiative et de vision pour réaliser le meilleur : résoudre les problèmes de la société. Grâce à ce concours, nous cherchons à inspirer, récompenser les héros en affaires africains dans tous les secteurs et encourager tous les candidats aspirants à saisir cette opportunité pour briser les barrières et créer de l’espoir pour l’avenir », conclut Jason Pau, Conseiller principal pour les Programmes Internationaux de la Fondation Jack Ma.

Pour plus, vous pouvez suivre le lien suivant : https://africabusinessheroes.org/fr/

LNT avec CdP