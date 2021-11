Des conventions ont été signées, mardi à Oujda, entre le Conseil de la région de l’Oriental (CRO) et le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans le but de soutenir l’investissement et la création d’emplois dans la région de l’Oriental, indique un communiqué du CRO.

Ces accords ont été signés par le président du CRO, Abdenbi Bioui, le wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, le PDG de BCP, Mohamed Karim Mounir, le DG du Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental, Mohamed Sabri, la DG de la Moroccan Information Technopark Company (MITC), Lamiae Benmakhlouf et le président de l’ l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda, Yassine Zarhloule.

A cette occasion, M. Bioui, cité dans le communiqué, a souligné que les conventions signées avec la BCP, en présence de son PDG, traduisent l’importance de la région de l’Oriental et apportent des facilités pour soutenir l’investissement au niveau de la région.

Il a noté que la convention pour l’accompagnement du tissu régional des coopératives et petites entreprises est dotée d’une enveloppe d’environ 500 MDH, et vise aussi l’appui des coopératives situées dans les différentes provinces de la région.

Les accords signés sont une convention de partenariat pour la gestion de la plateforme de valorisation et de conditionnement des produits de terroir de la région, un mémorandum d’entente relatif à la cession du siège de BCP à Oujda au profit du CRO, une convention de partenariat pour l’accompagnement du tissu régional des coopératives et petites entreprises et une convention-cadre de partenariat relative à la création de «Technopark Oujda».

Concernant la convention de partenariat pour la gestion de la plateforme de valorisation et de conditionnement des produits de terroir de la région, le communiqué indique que cette plateforme a été réalisée sur une superficie globale de 5 ha, dont 3 ha couverts, au niveau du Technopole d’Oujda, pour un coût de 195 millions de dirhams (MDH).

Cette plateforme, dotée d’entrepôts, bureaux, chambres frigorifiques, une unité de transformation, de valorisation et d’emballage des produits de terroir ainsi que de salles d’exposition et de commercialisation, permettra de créer plus de 250 emplois directs, et ciblera plus de 400 coopératives agricoles à travers la région, comptant quelque 17.000 membres.

Pour ce qui est de la convention de partenariat pour l’accompagnement du tissu régional des coopératives et petites entreprises, elle vise l’élaboration d’un produit bancaire destiné aux coopératives, en vue de les accompagner et financer leurs projets, ainsi que de les orienter et étudier les projets à travers le réseau de BCP dans la région de l’Oriental.

La convention porte aussi sur la présentation de solutions d’appui à ces coopératives proposées par le CRO, en plus des solutions de financement de la part de BCP et ses succursales.

Cet accord entend également faciliter la création de coopératives nouvelles à même de générer des opportunités d’emploi et de la valeur ajoutée pour la région de l’Oriental, en plus de créer un réseau des compétences et partager les ressources, animer la région et soutenir les projets à travers la promotion de la culture et de la pratique de l’entrepreneuriat, mettre en place des produits et des services adaptés au marché et développer et renforcer les activités d’innovation et de développement.

LNT avec CdP

