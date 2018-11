PARTAGER « Orphelins du Monde », un projet pour l’orphelinat « Lalla Hasnaa »

Pour la 3éme année consécutive, l’association « Orphelins du Monde » parraine 5 étudiants de 3ème année de Bachelor en Ingénierie commerciale à la Haute école Francisco Ferrer – Institut Cooremans à Bruxelles. Ainsi, Ali, Younes, Bilal, Souliman et Quentin pourront réaliser leur projet de fin d’année autour d’une action humanitaire au Maroc.

Le projet dénommé « Cooremans 4 Change » consiste en le développement d’une salle d’éveil au sein de l’orphelinat « Lalla Hasnaa » à Casablanca en collaboration avec l’équipe de psychologue et de psychomotricité de l’orphelinat. Une série d’actions sera menée à Bruxelles afin de sensibiliser les étudiants et récolter des dons pour mener à bien ce projet au Maroc prévu pour mars 2019. « C’est un réel plaisir de mettre notre expérience au service de cette jeunesse bruxelloise issue de la diversité qui n’hésite pas à se mobiliser pour renouer avec leur pays d’origine et venir en aide aux plus démunis et aux enfants abandonnés du Maroc en particulier. En ces temps difficile, un tel exemple nous réchauffe le coeur », affirme Ismaël Almoravid, président de l’association « Orphelins du Monde ».

Il est à noter que l’association « Orphelins du Monde » existe depuis 7 ans et organise des actions humanitaires dans tout le Maroc, principalement pour les enfants abandonnés, les mères célibataires ainsi que les enfants malades.

LNT