Orange Maroc s’associe à la plateforme internationale de streaming musical Deezer pour offrir à ses clients passionnés de musique une expérience d’écoute sans coupures publicitaires en ce début d’année, avec un accès privilégié au catalogue pléthorique de Deezer, que ce soit au niveau du répertoire international ou des artistes locaux. A l’heure où le streaming de musique connaît une réelle explosion dans le royaume, notamment avec le référencement croissant d’artistes nationaux, désormais tous les clients d’Orange Maroc en recharge ou forfait pourront bénéficier de formules d’accès gratuites allant de 1 à 4 mois au service Deezer Premium pour profiter de leurs morceaux préférés sans coupures publicitaires. De plus, ils pourront accéder à l’ensemble des services offerts par la plateforme comme la création de playlists personnalisées et le streaming du catalogue complet, riche et diversifié de Deezer. Tarek Mounir DG de Deezer pour la région MENAT affirme que « grâce à notre partenariat exclusif avec Orange Maroc, tous les fans de musique ou de podcasts auront un accès à Deezer sans aucune limite. Ils pourront écouter tous leurs artistes ou titres favoris et bénéficier d’un vaste contenu personnalisé mettant en lumière les meilleurs artistes nationaux et internationaux. Cette offre spéciale est une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent découvrir Deezer ».

M. Hendrik Kasteel, DG d’Orange Maroc confirme que « ce nouveau contenu premium rendu plus accessible à tous, sera l’occasion, pour tous les utilisateurs Deezer, d’apprécier la performance de notre réseau 4G ».

H.Z

Partagez cet article :