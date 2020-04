PARTAGER Orange Maroc au soutien du personnel médical

‘‘Fidèle à sa position d’entreprise citoyenne et solidaire, Orange Maroc a souhaité apporter sa contribution à l’élan de solidarité national dans la lutte contre le COVID-19’’, dit-on auprès d’Orange Maroc, ajoutant que cette contribution se caractérise aussi bien en numéraire à travers le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus, qu’en nature, en mettant à la disposition du Ministère de la Santé des équipements et matériels (don de masques, gants, gel, matériel médical…). Et de poursuivre que ces actions s’inscrivent dans la continuité des actions sociétales d’ores et déjà mises en place par l’opérateur, en premier lieu l’accompagnement du personnel soignant des hôpitaux de Casablanca en leur fournissant l’hébergement pendant toute la période du confinement, ou encore la distribution de paniers alimentaires aux familles nécessiteuses. ‘‘Face à cette crise et en tant qu’acteur engagé, Orange Maroc prépare de multiples autres actions d’accompagnement pour ses clients pour toute sa durée. Nous restons tout aussi vigilants pour accompagner les Marocains dans cet effort collectif pour surmonter ensemble cette crise sanitaire’’, dixit l’opérateur.

