Orange Maroc vient de dévoiler sa nouvelle promesse de marque, «Orange Kayna», à l’occasion de son 25e anniversaire.

Cette signature, symbolise l’engagement continu depuis 1999 aux côtés des Marocains, avec une approche simple, conviviale et proche de la vie quotidienne. Cette promesse reflète l’identité de la marque Orange et son désir d’être toujours plus proche des clients, soutenue par ses équipes et ses investissements en infrastructures et RSE.

Selon M. Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc, « Orange Kayna » représente plus qu’une simple signature, elle symbolise « les valeurs de partage, de solidarité et de générosité ». « Elle mobilise l’ensemble de nos équipes et rappelle également l’importance que nous accordons à l’excellence de nos réseaux, à l’intensification de nos investissements en infrastructures et à nos engagements RSE », souligne-t-il.

La nouvelle signature de marque repose sur quatre piliers principaux : un réseau max débit fixe et mobile, une expérience client de qualité, des produits et services performants, ainsi qu’un capital humain expert et engagé.

La marque a été récompensée à plusieurs reprises pour son service client. Orange s’engage également à soutenir la compétitivité des entreprises marocaines avec des solutions sur mesure, notamment dans le domaine du Cloud et de la cybersécurité, contribuant ainsi à la transformation numérique du pays.

« Orange Kayna » exprime également la dimension solidaire de la marque, soutenant les initiatives de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), telles que l’opération « Khatwat Khir », qui vise à lutter contre l’abandon scolaire des jeunes filles du milieu rural pendant le Ramadan.

AL

Partagez cet article :