Orange Business Maroc a ouvert mercredi 6 mars les portes de son nouveau site au parc d’affaires CasaNearShore à Casablanca, qui va réunir des professionnels d’Orange Business, Orange Wholesale, et Orange Cyberdefense, dans le but de faciliter la transformation numérique des entreprises et de promouvoir le développement d’infrastructures de pointe.

Filiale du groupe Orange, Orange Business propose une gamme de services de communication intégrés à une clientèle allant des petites entreprises aux grandes multinationales, dans des secteurs tels que le cloud computing, les télécommunications, et la cybersécurité.

L’expansion d’Orange Business au Maroc se veut illustrer son adaptation de son savoir-faire mondial aux spécificités locales et témoigner de sa croissance dans le pays, et, selon le groupe, vient souligner l’ambition et la dynamique d’Orange Business Maroc pour consolider sa position dans le secteur numérique marocain, reflétant son engagement en faveur du progrès technologique au Maroc.

L’événement d’inauguration a rassemblé différentes personnalités, dont Imane Belmati, Directrice générale de l’ANAPEC, Rym Sahnoun, CEO d’Orange Business Maroc ; Michaël Trabbia, CEO d’Orange Wholesale, et Laurent Aufils, Chief People Officer d’Orange Business.

Situé au sein de l’effervescent écosystème de CasaNearShore, le groupe voit en ce site le symbole d’un engagement renforcé envers le marché marocain et de l’ambition d’Orange Business Maroc d’être un acteur majeur dans la transformation numérique régionale.

Mme Sahnoun a partagé lors de l’événement, « Orange Business Maroc a pour objectif d’être le partenaire de confiance de nos clients dans leur transformation digitale. L’ouverture de ce site symbolise notre engagement dans l’inclusion numérique sur le continent et en particulier au Maroc. » Elle souligne l’importance de ce développement dans la stratégie globale d’Orange Business Maroc et sa contribution à la croissance économique et technologique de l’Afrique. « Le Maroc n’est pas un pays comme les autres pour notre Groupe, c’est à la fois un pôle de croissance à très forte valeur ajoutée, et un pont stratégique ouvert sur toutes les opportunités de croissance de la région. », a ajouté M. Trabbia. LNT

