Le OPPO F7 est disponible au Maroc

La marque OPPO vient de lancer son dernier modèle de la série Selfie Expert, le OPPO F7, sur le marché marocain. Ce produit est doté de la deuxième génération de l’embellissement à l’intelligence artificielle (AI Beauty 2.0). Proposé à partir de 3599 Dhs, le OPPO F7 est doté de 4 Go de RAM et de 64 Go de ROM, d’un capteur HDR de 25 mégapixels proposant une résolution améliorée de 2280 x 1080, qui promet de délivrer des images de grande qualité sur un écran Super Full Screen FHD+ de 6,23 pouces.

Il est disponible depuis le 05 Mai 2018 sous trois déclinaisons de couleurs : Solar Red, Moonlight Silver et Diamond Black.

«Notre objectif a toujours été d’apporter la meilleure expérience de photographie et de selfies possible aux consommateurs marocains. Grâce à notre série F Selfie Expert, nous avons obtenu une réponse extrêmement favorable sur le marché marocain, en particulier auprès des jeunes. Avec le lancement du F7, nous allons plus que jamais renforcer notre position en tant qu’experts en matière de selfies et affermir notre ambition de continuer à être les leaders du marché», explique Andy Shi, directeur d’OPPO Afrique et Moyen-Orient.

