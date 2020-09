PARTAGER OPPO annonce le lancement du Reno4 au Maroc

Après le succès du lancement de la Série Reno4 en Chine il y a quelques mois, OPPO décide de lancer la Série Reno4 dans d’autres marchés avec quelques ajustements adaptés aux besoins des consommateurs locaux ainsi que de nouvelles fonctionnalités afin de délivrer une expérience avant-gardiste aux utilisateurs mondiaux. La toute nouvelle Série Reno4 va supporter la 4G pour s’adapter au contexte du marché local et viendra avec une technologie innovante qui atteste des investissements continus d’OPPO dans une expérience orientée utilisateurs. La série Reno4, qui comprend le Reno4 Pro et le Reno4, se distingue par ses propres spécifications. Avec la technologie de charge flash SuperVOOC 2.0 de 65 W reste la plus rapide au monde actuellement disponible dans le marché. Le Reno4 permet de capturer facilement vos portraits créatifs ou vos vidéos à tout moment ce qui dévoilera « Clairement votre meilleure version » devant la caméra. Le Reno 4 sortira en « Bleu Galactique » ce qui introduit le « Reno Glow », une nouvelle technique de design propre à la Série Reno d’OPPO. Cela combine parfaitement un mat unique avec des couleurs brillantes et scintillantes comme un diamant sous l’effet de la lumière. En utilisant le « Reno Glow » avec les nuances du gris et du « Bleu Galactique », le Reno 4 a un look étincelant qui attire l’attention dès le premier regard.Le Reno4 vient avec des fonctionnalités caméra innovantes qui vont hausser vos techniques de photographie de vidéo à un autre niveau.Cela inclut le tout nouveau Mode Portrait Couleur IA, qui est fonctionnel en mode photo et vidéo et qui permet de rendre l’arrière plan en noir et blanc tout en gardant la personne prise en photo ou en vidéo en couleurs. Vous aurez également l’opportunité de maîtriser les prises pendant la nuit grâce au Mode Nuit qui ajoute un effet néon artistique aux lumières des rues tout en illuminant la personne prise en photo ou en vidéo. Le Reno4 est équipé du Dual Punch-Hole design, un système plus avancé qui ne marche pas de la même manière que les autres systèmes de contrôle à distance. Le lancement officiel est prévu pour le 22 septembre prochain.

LNT