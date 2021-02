OPPO, marque leader mondial de Smartphones, annonce le lancement sur le marché marocain du dernier smartphone de la série Reno : le Reno5.

Suite au succès du lancement du Reno5 le mois dernier en Asie, OPPO se prépare à lancer le Reno5 dans d’autres marchés après avoir procédé à quelques adaptations spécifiques aux besoins des consommateurs locaux et à l’ajout de fonctionnalités destinées à offrir une expérience pionnière aux utilisateurs, où qu’ils soient.

La série Reno perpétue la vocation d’innovation d’OPPO tout en restant à l’écoute et en faisant toujours plus pour une plus grande satisfaction client. Avec la Série Reno5, OPPO repousse les limites en capitalisant l’héritage de la Série Reno et en alliant le meilleur des deux mondes : l’exaltation et la fonctionnalité de la technologie innovante d’OPPO, avec la personnalité et le style incarnés par le design précurseur.

Reno5 lance un tout nouveau système de caméra doté d’une matrice quadcam à l’arrière et d’une caméra frontale ultra-performante. Autant de fonctionnalités améliorées par le système vidéo de portrait Full Dimension Fusion (FDF) d’OPPO : système de prise de vue conçu pour obtenir des effets vidéo portrait de qualité supérieure. Le mécanisme repose sur deux moteurs, le Moteur d’Amélioration Qualité et le Moteur de Perception du Portrait. Ce système hautement intuitif offre une expérience inégalée permettant de réaliser des vidéos et des portraits en qualité parfaite et de donner l’occasion aux usagers d’inscrire leur style unique.

Les nouvelles fonctionnalités Portrait comme le Portrait mixte amélioré par l’IA, le mode double vue et le système vidéo highlight utilisant l’IA offrent aux utilisateurs une multitude d’outils créatifs de pointe, qui rendent la réalisation de photos et de vidéos exceptionnelles vraiment à portée de main. Les anciennes limitations telles que le mauvais éclairage ou le contre-jour font désormais partie du passé grâce aux nouvelles fonctionnalités intelligentes de Reno5… et la liste des possibilités est véritablement infinie…

