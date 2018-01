PARTAGER Les opérateurs avicoles adhèrent à AL MOUSTAKBAL INDIVIDUEL de la CIMR

Dans le cadre des actions d’accompagnement social des opérateurs du secteur avicole, la Fédération Interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) et la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR) ont conçu une offre de retraite destinée aux éleveurs producteurs des viandes de volailles et d’œufs.

Cette collaboration a fait l’objet d’une convention de partenariat signée à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de la 20ème édition du Salon DAWAJINE 2017, présidée par Monsieur Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Elle vise à proposer aux opérateurs du secteur avicole un produit de retraite adapté à leurs attentes.

La signature de cette entente intervient également suite à l’ouverture du régime de la CIMR à l’adhésion individuelle des personnes physiques, notamment les professions libérales et travailleurs indépendants. Une nouveauté introduite à l’issue de l’adoption par la caisse du nouveau statut juridique de Société Mutuelle de Retraite.

A propos de la CIMR

Créée en 1949, la CIMR est une Société Mutuelle de Retraite qui a pour mission de promouvoir un régime de retraite pérenne, équilibré et solidaire, garantissant aux bénéficiaires une pension équitable dans le cadre d’une gestion efficace et de qualité.

La CIMR est gérée par un Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale des adhérents.

En 2016, la CIMR comptait 6276 entreprises adhérentes, 615 934 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 164 435 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 7719,09 millions de Dh et le total des pensions servies était de 3779,70 millions de dirhams.

A propos de FISA

Créée en1995, la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) est une organisation professionnelle structurée et dynamique au service du secteur avicole, des opérateurs et du consommateur. Elle regroupe cinq associations représentant chacune une branche d’activité du secteur, notamment la fabrication d’aliments composés, l’accouvage, l’abattage industriel des volailles, l’élevage et la production des viandes de volailles et d’œufs de consommation.

La FISA est l’interprofession agricole qui représente le secteur avicole selon la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques.

LNT avec Cdp