OpenAdvizor, une start-up leader dans la transition des modèles commerciaux basée sur le digital et l’intelligence artificielle, renforce son expertise en nouant un partenariat stratégique avec deux consultants experts et entrepreneurs, Ahmed Benjas, fondateur de Dabalead et Ghizlaine Fassi Fihri, fondatrice de Bluesky Consulting.

Ahmed Benjas, expert reconnu en finance et en levée de fonds, apportera son expertise financière cruciale pour la révision et l’amélioration des modèles commerciaux. Sa compréhension affinée des enjeux financiers, combinée à son expérience en tant qu’entrepreneur digital, permettra aux entreprises d’optimiser leur croissance et leur rentabilité.

Ghizlaine Fassi Fihri, experte en stratégie de marque et entrepreneure dans le domaine du marketing digital, contribuera avec sa vision stratégique pour aider les entreprises à se réinventer et à exceller dans un environnement connecté et en mutation.

Une offre intégrée et sur mesure, conçue spécifiquement pour les entreprises africaines, se basant sur une approche terrain. Elles bénéficieront des expertises suivantes combinées :

Réinvention des Modèles Commerciaux : Une expertise pointue pour optimiser et améliorer significativement la rentabilité commerciale et la croissance.

Stratégie de Marque et Marketing Digital : Une identité de marque solide et une stratégie digitale alignée sur les objectifs commerciaux pour fidéliser et attirer plus de clients.

Intégration de l’Intelligence Artificielle : OpenAdvizor continuera d’offrir des solutions d’intelligence artificielle de pointe, permettant aux entreprises d’exploiter pleinement le potentiel du digital pour accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité.

Une Approche Terrain et Digitale Unique : Cette alliance va au-delà des services traditionnels de consulting. Les consultants ayant eux-mêmes parcouru des chemins entrepreneuriaux réussis et comprennent intimement les réalités du terrain. L’offre combine ainsi l’expertise financière, la stratégie marketing, et la puissance de l’intelligence artificielle pour offrir des résultats tangibles.

Impact Immédiat sur la Performance des Entreprises : Les entreprises africaines peuvent s’attendre à un impact immédiat sur leur performance grâce à une approche proactive, des recommandations personnalisées, et une mise en œuvre rapide des solutions. Cette collaboration marque le début d’une ère où l’innovation, la stratégie, et la technologie convergent pour améliorer la performance des entreprises.

Des Webinaires seront bientôt planifiés pour partager des études cas inspirantes et des conseils pratiques pour naviguer dans le paysage actuel en constante évolution. Stay Tuned.

