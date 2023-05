L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et l’Academy de Mode Casablanca ont convenu de lancer un projet pilote pour initier les étudiants à la conception circulaire lors d’un événement prévu le 26 mai 2023.

Des sessions de formation pratique seront proposées tout au long du deuxième semestre 2023, animées par des experts locaux et internationaux. Les étudiants seront également invités à développer des collections basées sur les principes de la conception circulaire en collaboration avec des industriels de l’habillement avec certaines de ces œuvres présentées lors de la Fashion Week de Milan en 2024.

« Ce projet est une véritable opportunité pour nos étudiants et notre secteur car le Design et la Créativité sont l’embryon de toute collection. Intégrer la conception circulaire chez nos apprenants permettra à nos futurs lauréats d’orienter les actions de nos Industriels de l’Habillement et contribuer, ainsi, à leur garantir une montée en valeur », explique Omar Sajid, Président du Conseil d’Administration de l’Academy de Mode Casablanca.

Ce projet fait partie du programme régional SwitchMed, financé par l’UE qui vise à améliorer l’industrie du textile et de l’habillement au Maroc en mettant en place des chaînes de valeur circulaires et une meilleure gestion des produits chimiques dans le processus de production.

Partagez cet article :