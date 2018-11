PARTAGER ONU-Sahara : La réaction surréaliste de l’Algérie, « Zagreb les yeux »…

L’Algérie « prend acte » de la résolution du Conseil de sécurité renouvelant pour six mois seulement la mission de l’ONU au Sahara occidental (Minurso), a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Alger « tient à relever que le conseil de sécurité appelle de nouveau les deux parties au conflit qu’il a clairement identifiées, à savoir le Maroc et le Front Polisario, à reprendre les négociations directes sans conditions préalables et de bonne foi », ajoute le texte.

Le conseil de sécurité a approuvé mercredi cette résolution, alors que les premiers pourparlers depuis 2012 entre les différentes parties sont prévus début décembre.

La France, mais aussi le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, souhaitaient le retour à un mandat d’un an de la Minurso.

C’est la deuxième fois, après avril, que son mandat n’est prolongé que de six mois. Rédacteurs du texte, les Etats-Unis jugent qu’un mandat court pousse les parties à trouver une solution autour d’une table de négociations.

L’Algérie, qui a accepté l’invitation de l’émissaire onusien Horst Kohler à prendre part, « en sa qualité d’Etat voisin, à la table ronde » prévue les 5 et 6 décembre à Genève, « demeure convaincue que seule une négociation directe, franche et loyale entre le Maroc et le Polisario, est de nature à conduire à une solution définitive », souligne encore le communiqué.

Ainsi, il n’ya pas que les peintres du début du 20è siècle que l’on peut qualifier de « surréalistes » ! Le pouvoir algérien l’est encore plus que tous puisqu’il a le « culot » de nier l’évidence, celle d’être convoqué à Genève en tant que partie impliquée et non en tant que voisin et nommément désigné par la Résolution 2440.

« Zagreb pourtant les yeux » comme disait l’autre. Mais à Alger, on joue aux trois mégots, pardon aux trois magots…

LNT