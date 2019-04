PARTAGER ONSSA: Saisie et destruction de 830 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

Un total de 830 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ont été saisis et détruits, selon l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Au niveau du marché local, le contrôle des produits alimentaires effectué par les services de l’ONSSA durant le 1er trimestre de l’année 2019, a concerné 4.826.912 tonnes de divers produits, a indiqué l’Office dans un communiqué, notant dans ce cadre que 15.809 visites de contrôle ont été réalisées sur le terrain, dont 3.791 en commissions provinciales et préfectorales.

Ces investigations ont mené au contrôle de 419.261 tonnes de produits alimentaires et à la transmission au parquet de 618 dossiers pour jugement, a précisé la même source.

A l’importation, 3.390.561 tonnes de produits alimentaires ont été contrôlées, a fait savoir l’ONSSA, ajoutant qu’à l’issue de cette opération, 12.073 certificats d’admission ont été délivrés et 2.263 tonnes de produits ont été refoulées pour non-conformité aux normes réglementaires en vigueur.

Dans le cadre du contrôle à l’exportation, l’Office a fait état de 1.017.089 tonnes de produits alimentaires contrôlées pour 47.760 certificats sanitaires et phytosanitaires délivrés.

Par ailleurs, les services de l’ONSSA ont délivré au cours de ce trimestre 339 agréments et autorisations sanitaires aux établissements et entreprises alimentaires, une démarche qui s’inscrit dans le cadre des missions de l’Office et de son programme préventif, conformément aux dispositions de la loi 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Les services de l’ONSSA, poursuit le communiqué, ont également réalisé 892 visites de suivi pour vérifier le respect et le maintien des exigences sanitaires, effectué 911 visites d’inspections lors des opérations de certification ou d’enquêtes sanitaires et procédé à la suspension de l’agrément ou de l’autorisation sanitaire de 17 établissements et au retrait de l’agrément ou autorisation sanitaire à 12 établissements.

Selon la même source, 21 attestations ATP pour le transport international ont été délivrées et 2.783 certificats d’agrément sanitaire pour le transport national des produits périssables.

LNT avec Map