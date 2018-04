PARTAGER ONSSA: L’inspection des viandes rouges aux abattoirs toujours assurée par les services vétérinaires

Le contrôle sanitaire des viandes rouges, au niveau des différents abattoirs de la région de l’Oriental, est toujours assuré par les services vétérinaires, a affirmé la Direction régionale de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires de l’Oriental (ONSSA).

Dans une mise au point parvenue à la MAP, l’ONSSA a démenti les informations relayées par certains supports médiatiques et des sites électroniques, selon lesquelles le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, aurait décidé de cesser la délégation de l’inspection des viandes rouges aux vétérinaires privés mandatés au niveau des abattoirs.

Contrairement à ce qui a été rapporté pas des médias, les agents des services vétérinaires continuent toujours à assurer l’inspection sanitaire des viandes rouges et qu’il n’y a pas eu de changement à cet égard », indique la direction régionale de l’ONSSA de l’Oriental, rappelant que la délégation de l’inspection des viandes rouges fait partie des missions de l’ONSSA.

Et d’ajouter que le mandat d’inspection vétérinaire, d’une validité de cinq ans, n’autorise pas au vétérinaire privé mandaté à effectuer automatiquement le contrôle sanitaire des viandes au niveau des abattoirs. En effet le vétérinaire privé titulaire de mandat d’inspection est chargé d’assurer les missions d’inspection des viandes selon un programme établi par le chef du service vétérinaire en tenant compte des besoins et des moyens disponibles.

Cette délégation se fait sur la base d’une décision du directeur régional de l’ONSSA renouvelable et annulable à tout moment et en fonction des besoins exprimés à cet effet, explique la même source.

LNT avec Map